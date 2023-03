Torna la Ferrari Testarossa? Clamorosa rivisitazione moderna

La Ferrari Testarossa è un mito italiano, e c’è qualcuno che ha provato ad immaginarla rivista in chiave moderna. Ecco come sarebbe.

In casa Ferrari si è soliti regalare capolavori agli appassionati, ed è proprio questo il caso della Testarossa. La sua produzione iniziò nel lontano 1984 ed andò avanti sino al 1996, e questa è una vettura famosa anche per via del suo utilizzo in Miami Vice. Venne svelata al Salone di Parigi del 1984, e da lì in poi divenne subito un mito.

Spinta da un motore V12 da 390 cavalli, la Testarossa si distingueva per le proprie forme, le grandi branchie che fanno da prese d’aria sulle fiancate ed anche per la curiosa forma dei fari anteriori. La Ferrari, con la Testarossa, piazzò un vero e proprio capolavoro, ed è davvero curioso pensare a quello che è diventato l’automotive oggi in confronto a tanti anni fa.

Infatti, a Maranello, si sta pensando alla realizzazione di una vettura elettrica, che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare già a partire dal 2025. I test, in questo senso, stanno andando avanti da tanto tempo e sembra che si sia fatto anche qualche passo in avanti in termini di rumore del motore.

Nel frattempo, c’è sempre qualcuno che ama guardare al passato e che studia e realizza render per mandare in visibilio i fan. Questo è il caso dell’autore di un render della mitica Testarossa, che è stata rivista in chiave moderna proprio per esaltare gli spettatori. Ecco come potrebbe essere.

Ferrari, la Testarossa moderna è davvero pazzesca

La Ferrari Testarossa è stata rivista in chiave moderna da Marco Maltese, il quale ha immaginato come potrebbe essere questo gioiello ai giorni nostri. Presenti all’anteriore dei fari LED molto sottili, ed anche parafanghi che sono abbastanza pronunciati. Immancabili, inoltre, le prese d’aria laterali, quelle poste davanti alle ruote posteriori, che furono il tratto distintivo della vetture nata negli anni Ottanta.

Sulle ruote si trovano i cerchi in lega, mentre i più attenti avranno notato che mancano gli specchietti laterali, che sono sostituiti da alcune telecamere. Le feritoie con funzione aerodinamica sono ben presenti anche al posteriore, dove si vedono le linee futuristiche di questa vettura che è davvero un sogno ad occhi aperti.

Quando si parla di una Ferrari c’è sempre voglia di sognare, e vi lasciamo qui questa immagine che sicuramente vi piacerà moltissimo. Ovviamente, sarà molto difficile pensare di vederla realmente in strada, ma è chiaro che potrebbe essere una buona motivazione per il reparto automotive del Cavallino.