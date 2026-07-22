Manutenzione dell’auto usata a lungo termine: i consigli degli esperti

Acquistare un’auto usata è un modo per trovare un equilibrio tra risparmio, affidabilità e costi di gestione, anche se il vero valore dell’investimento emerge nel tempo. Ecco alcuni consigli degli esperti per un uso a lungo termine.

Perché l’auto usata è più delicata

Un veicolo usato porta con sé una storia fatta di chilometri percorsi, condizioni di utilizzo e interventi di manutenzione che incidono sul suo stato generale. Questo non significa che un’auto di seconda mano sia necessariamente meno affidabile, ma richiede una maggiore attenzione verso quei componenti soggetti a usura che, con il passare del tempo, possono manifestare piccoli segnali da non sottovalutare.

Tra gli elementi che meritano controlli periodici spiccano sicuramente sospensioni, impianto frenante, pneumatici e batteria, senza dimenticare il parabrezza, una componente spesso esposta a scheggiature e microfratture provocate da sassolini, sbalzi termici o urti accidentali. Quando il danno compromette la visibilità oppure interessa una zona particolarmente delicata, la sostituzione del vetro è una scelta necessaria per mantenere elevati standard di sicurezza.

Sui veicoli più recenti entra oltremodo in gioco la presenza dei sistemi ADAS, tecnologie che supportano il conducente attraverso sensori e telecamere installati in prossimità del parabrezza. Dopo la sostituzione del vetro, questi dispositivi richiedono una corretta ricalibrazione affinché continuino a funzionare con precisione e garantiscano il corretto intervento dei sistemi di assistenza alla guida. In questi casi con assistenza mobile di Carglass® è molto più facile e sicuro poter richiedere tali servizi, evitando spostamenti inutili e affidando l’intervento a personale specializzato.

Svalutazione dell’auto usata: tempistiche

La svalutazione è uno degli aspetti più interessanti quando si parla di auto usate, perché la perdita di valore più significativa avviene generalmente nei primi anni di vita del veicolo. Una volta superata questa fase iniziale, il deprezzamento tende a rallentare e segue dinamiche differenti in base al modello, al chilometraggio, alle condizioni generali e alla domanda presente sul mercato.

Secondo un approfondimento pubblicato da ACI, un’auto può conservare mediamente circa il 75% del valore iniziale dopo il primo anno di vita, mentre dopo cinque o sei anni il valore residuo può scendere intorno al 25-30% del prezzo originale.

I dati dell’Automobile Club d’Italia mostrano inoltre come il mercato dell’usato continui a mantenere un ruolo centrale nel settore automotive italiano: nel primo quadrimestre del 2026 sono state registrate circa 180 auto usate vendute ogni 100 vetture nuove, una tendenza che conferma il forte interesse degli automobilisti verso il mercato di seconda mano.

L’auto usata quanto conviene?

La convenienza di un’auto usata dipende da diversi fattori, ma nella maggior parte dei casi il principale vantaggio riguarda il rapporto tra costo d’acquisto e valore effettivamente ottenuto. A parità di budget, infatti, il mercato dell’usato offre modelli meglio equipaggiati o appartenenti a categorie superiori rispetto a quelli acquistabili da nuovi.

A questo aspetto si aggiunge una svalutazione generalmente meno incisiva rispetto a quella che interessa un veicolo appena immatricolato, mentre assicurazione, bollo e manutenzione possono risultare sostenibili se la scelta ricade su modelli affidabili e correttamente mantenuti nel corso degli anni.

Prima dell’acquisto è bene controllare:

cronologia degli interventi di manutenzione;

chilometraggio coerente con l’età del veicolo;

stato di pneumatici, freni e sospensioni;

eventuali riparazioni effettuate su carrozzeria e vetri;

presenza e corretto funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida.

Quando la valutazione viene effettuata con attenzione e il veicolo riceve una manutenzione costante, l’auto usata può accompagnare il proprietario per molti anni, offrendo affidabilità, comfort e un notevole risparmio rispetto all’acquisto di un modello nuovo.