F1, Imola può esultare: ecco la novità che fa sognare i fan

Nel weekend del 20-21 maggio i fan della F1 potranno godere di uno spettacolo innovativo sul tracciato imolese. Ecco di cosa si tratta.

La F1, negli ultimi anni, si sta spingendo in ogni angolo della terra con nuovi format e tracciati cittadini di dubbio gusto. Per fortuna, da quando Stefano Domenicali ha preso le redini del circus, la categoria regina del Motorsport è tornata ad avere due tappe nel nostro Paese.

Monza è rimasta nel calendario più lungo della storia della F1 a inizio settembre, mentre Imola sarà la sesta tappa del campionato 2023. Sulle rive del Santerno i driver si sfideranno nel nuovo format delle qualifiche. Una novità assoluta per il circus, in un anno di importanti trasformazioni. In questa stagione i piloti, oltre a 23 Gran Premi, saranno impegnati anche in 6 Sprint Race.

Nelle qualifiche del weekend di Imola il format di qualifica sperimentale avrà luogo per rendere lo spettacolo ancora più imprevedibile. I piloti useranno tutte le gomme deliberate nel weekend. La proposta, che risale allo scorso anno, prevede l’utilizzo della mescola hard nella sessione Q1, della media in Q2 e della soft in Q3. Una situazione nuova per tutti i piloti che così risparmieranno due set di dotazione in dotazione nell’arco del weekend. F1, Charles Leclerc ha trovato un feeling importante in Bahrain con la SF23. Ecco i suoi obiettivi.

I fan della F1 in trepidante attesa

La soluzione potrebbe rimescolare un po’ le carte. I driver dovranno considerare la risposta della monoposto sulle diverse tipologie di pneumatici. Il sistema di qualifica tradizionale programma due treni di hard, tre di medie e otto di soft. Con il sistema di qualifica sperimentale, invece, si procederà con tre set di hard, quattro di medie e quattro di soft.

In questo modo ciascun driver avrà sei set di gomme per la qualifica, e cinque da gestire tra prove libere e gara. Una soluzione che i vertici della categoria regina del Motorsport hanno scelto di adottare ad Imola, secondo le indiscrezioni raccolte da Motorsport.com. Tutto ciò ha una importante valenza anche in chiave di costi. Per questo motivo Liberty Media, la FIA, i team e la Pirelli hanno concordato sull’uso di questo nuovo format sperimentale, risparmiando sul trasporto di materiali.

In F1 c’è sempre l’obiettivo del Carbon Neutral da raggiungere per il 2030. Una strategia che potrebbe portare le squadre a dover apportare clamorosi correttivi all’attuale gestione. In merito alle mescole, i team ad Imola useranno, secondo alcune previsioni, un set di soft nella sessione FP2, uno nella FP3, lasciandosi due treni per la Q3. F1, Binotto ed il nuovo mondiale: ecco chi tiferà l’ex boss della Ferrari.

Chi non passerà il taglio della Q2 potrà beneficiare su due set di soft nuove in vista della gara, un aspetto che su alcune piste potrebbe essere un vantaggio. I fan si augurano di vedere battaglie più intense tra le varie squadre. La griglia, difficilmente, si riequilibrerà ma la lotta nel midfield potrebbe essere più accesa che mai.