Verstappen, le sue parole sanno di condanna ai rivali: la Ferrari soffrirà

Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain. Ecco il suo commento al termine del turno di qualifica.

Il primo poleman del mondiale di F1 targato 2023 si chiama Max Verstappen. Il campione del mondo è stato strepitoso ed ha girato in 1’29”708 con gomma Soft, mettendosi alle spalle la Red Bull gemella di Sergio Perez. Il figlio di Jos ha tenuto dietro il compagno di squadra per soli 138 millesimi, in una battaglia che è stata davvero molto intensa.

L’illusione Ferrari è durata sino al Q3, con Carlos Sainz che aveva messo a referto il primo tempo nella prima fase di qualifica, per poi cedere il testimone a Charles Leclerc nella seconda. Tuttavia, le RB19 sono venute fuori al momento giusto, e c’è da dire che la situazione è la stessa dell’ultimo appuntamento della passata stagione, quello di Abu Dhabi.

La sensazione è che il team di Milton Keynes e Verstappen possano fare ciò che vogliono, ed infatti si sono tenuti belli abbottonati sino alla fase decisiva. Inspiegabile, almeno apparentemente, ciò che è accaduto a Leclerc, che dopo essere arrivato ad un solo decimo da Super Max nel primo tentativo della Q3, ma poi tutto è stato spiegato alle interviste di rito.

Il monegasco ha infatti detto che la decisione di non scendere in pista non è stata dettata da un qualche problema tecnico, ma da una scelta strategica per poter sfruttare una gomma Soft al via che fosse nuova e non usata. Questo fa ben capire quanto la Ferrari sia al limite, mentre la Red Bull pare perfetta su ogni fronte.

La RB19 aveva iniziato questo fine settimana con qualche magagna, soprattutto a livello di altezza da terra, ma nel momento fondamentale tutto è andato alla perfezione. Leclerc, dal canto suo, potrebbe rischiare veramente tutto al via, visto che i rivali, al suo contrario, non avranno quella gomma fresca a disposizione.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la pole position

Max Verstappen ha fatto un regalo di compleanno fantastico a suo padre Jos, che proprio oggi compie 51 anni. Il campione del mondo ha ripreso esattamente da dove aveva interrotto, dominando la scena con una Red Bull semplicemente perfetta. La macchina pare essere ancor più forte in qualifica rispetto allo scorso anno, dove la Ferrari aveva qualcosina in più.

Battere, l’armata di Christian Horner, a questo punto, appare davvero complesso, ma è chiaro che siamo solo alla prima qualifica delle 23 programmate. La Ferrari deve giocare in difesa pensando alla gara, mentre è mancata sicuramente la conferma da parte dell’Aston Martin, che dopo aver dominato le prove libere si è dovuta accontentare del quinto tempo con Fernando Alonso.

Verstappen ha commentato la sua pole position appena sceso dal suo missile, anche con una battuta sul fatto che oggi fosse il compleanno di suo padre: “Spero che mio padre stesse guardando, ne sono abbastanza sicuro. Il nostro week-end è iniziato in modo difficile, ma in qualifica abbiamo messo insieme i pezzi migliori. Essere davanti è ottimo per tutto il team, già lo scorso anno andavamo fortissimo ed ora è ancora meglio, spero arrivi presto la gara“.

Super Max ha poi aggiunto: “Cambiamenti di altezza sulla macchina? Diciamo che non è cambiato troppo rispetto allo scorso anno, la vettura è stata leggermente rallentata, ma andiamo ancora meglio e credo che durante l’anno tutti cresceranno ed anche di parecchio. Ti aspettavi la lotta con Ferrari ed Aston Martin? Per me la miglior sorpresa è stata la pole position dopo le grandi difficoltà delle prove libere, perché avevamo seri problemi e noi di solito andiamo sempre molto più forte in gara“.

La Red Bull può puntare anche ad una sola sosta

In termini di degrado gomme, la Red Bull non pare avere grossi problemi, e nel paddock si mormora che le RB19 possano addirittura fare una gara con una singola sosta, contro le due consigliate dalla Pirelli. La sensazione è che i piloti possano fare il primo stint sulle Soft, per poi concludere la gara con le Hard.

Le Medie gialle, invece, sono già state escluse, ed ora occorrerà capire quello che faranno i rivali. Senza dubbi, il figlio di Jos potrebbe rischiare di dominare la scena, mentre i rivali hanno bisogno di un miracolo per pensare di essere in lotta, almeno sin da questa prima tappa iridata.