Ferrari, primo giorno di scuola per Vasseur: ecco le sue sensazioni

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha osservato dal muretto le prime sessioni di test della SF23. I risultati non così esaltanti.

Situazione dai due volti in casa Ferrari. Leclerc ha dimostrato di avere un buon passo gara mentre Sainz è apparso molto in difficoltà. Lo spagnolo è finito anche in testacoda, non riuscendo mai a trovare il giusto feeling al volante della SF-23 nelle prime due libere. Al contrario il monegasco è sembrato più in palla rispetto ai test prestagionali, ma pur sempre dietro alle Red Bull Racing e allo scatenato Fernando Alonso.

In questa prima giornata di libere Vasseur ha osservato i piccoli miglioramenti in ottica gara. I tecnici hanno deciso forse di nascondere alcuni punti di forza della monoposto. Ferrari potrebbe aver girato, strategicamente, bassa di motore, proprio per non mostrare tutte le sue carte. Leclerc ha chiuso a 4 decimi abbondanti dall’Aston Martin di Fernando Alonso, primo nelle PL2. Alle spalle dell’asturiano si sono classificati Verstappen e Perez. Charles ha concluso con un tempo poco inferiore a quello della Haas di Nico Hulkenberg.

La Rossa ha scelto di stare, volutamente, accanto ai cugini americani. In qualifica, però, le carte verranno svelate, dato che non sarà più possibile nascondersi. Sul giro secco la Ferrari potrebbe avere ancora un vantaggio proprio come accadeva nella scorsa stagione, ma sul long run gli avversari sembrano avere un ritmo superiore.

Ferrari, rivali agguerriti

La Aston Martin di Fernando Alonso ha strappato applausi nella prima giornata di prove libere. L’ex pilota dell’Alpine dovrà confermarsi in qualifica e in gara. La Red Bull Racing è la grande favorita per la stagione 2023, partendo già dalla base solida che ha visto la squadra dominare per 17 GP su 22 nella scorsa annata. Ferrari, subito un rischio in Bahrain? Ecco la decisione presa dalla Rossa.

Vasseur non potrà essere, naturalmente, giudicato sulla parte tecnica della vettura, ma solo nell’ambito della gestione di un team che con Binotto era finito nel caos. L’impegno dell’ex team principal della Sauber è diretto a riportare ordine e disciplina in vista di una lunga cavalcata nel campionato del mondo. Per ora il primo grande colpo di scena è avvenuto con la promozione del giovane Rain al posto dell’ex head of strategist Rueda. La Rossa proverà a fare la differenza nel momento decisivo, a partire dalla gara di domenica.

Vasseur soddisfatto in Bahrain

Il team principal del Cavallino Rampante a Sky Sport ha dichiarato: “Abbiamo dei pezzi da testare, ma la settimana scorsa non siamo riusciti a farlo per determinati motivi. Stamattina abbiamo recuperato parte del programma. Alcuni sono andati in maniera positiva, altri un po’ meno“.

“L’ala posteriore era un pezzo da testare stamattina, ora ci concentreremo sulla preparazione del weekend – ha aggiunto il team principal francese – Per me, la cosa più importante avere un quadro più chiaro del team che lavora qui in pista. Sono le prime volte che sono in questo ambiente, devo capire le persone e cercare di migliorare per costruire la giusta mentalità. Fino ad ora le sensazioni sono buone, adoro lavorare con loro e spero che la cosa sia reciproca“.