Desideri un’auto sportiva? Ecco le 5 sul mercato a meno di 30mila euro

Chi sogna un’auto dalle prestazioni aggressive, senza però spendere un capitale può affidarsi alle “sportivette”. Quali sono le meno costose.

Le utilitarie a volte vengono vendute con motori nati per auto di segmenti superiori, e pur non potendo essere definite sportive vere e proprie, offrono comunque un buon numero di cavalli, solitamente dai 129 ai 150, che riescono a soddisfare l’esigenza di maggiori prestazioni, senza pesare troppo sul prezzo finale. Con poco meno di 30.000 euro si fa l’affare e i costi di gestione sono nettamente inferiori.

I marchi a cui affidarsi per questo genere di vetture sono Opel, Peugeot, Seat, Skoda e Suzuki. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i modelli che riescono a coniugare rendimento e spesa contenuta.

Auto quasi sportive, la top 5 sotto i 30.000 euro

Partiamo dalla Opel Corsa 1.2 turbo GS AT8. Il motore è un 1,2 tre cilindri turbo a benzina, in grado di raggiungere un massimo di 130 cv. Il cambio è automatico a otto rapporti AT8. La top speed tocca i 208 km/h, con un passaggio da fermi a 100 in 8,7 secondi. La trazione è anteriore, l’assetto abbastanza rigido e i consumi si aggirano attorno a 18,5 km/l, per 122 g/km di emissioni di anidride carbonica. Dotata di cinque porte e altrettanti posti a sedere, vanta un bagagliaio da 309/1081 litri per 406 cm di lunghezza e tecnologici all’avanguardia. La versione più economica, si può portare a casa mettendo sul piatto 24.750 euro.

Restando sempre all’interno del Gruppo Stellantis, nominiamo la Peugeot 208 1.2 PureTech Turbo GT Eat8. Stesso pianale CMP e propulsore 1,2 tre cilindri turbo a benzina da 130 cv, è praticamente la fotocopia della Corsa in termini di performance. Con i suoi 208 km/h di velocità massima, e gli 8,7 secondi utili per raggiungerei 100 km/h da 0. Uguale è il cambio automatico a otto marce Eat8. La trazione è anteriore e i consumi si aggirano sui 18,5 km/l. Le emissioni si attestano sui 123 g/km e il peso è di 1158 kg. Come dimensioni siamo in linea. La lunghezza è di 406 cm, per cinque porte e lo stesso numero di posti. Il vano posteriore è leggermente meno ampio, con i suoi 1004 litri ottenuti abbattendo i sedili. Il prezzo di partenza è 27.720 euro. Ma occhio alle promozioni che possono far risparmiare un po’.

La Seat Ibiza 1.5 Tsi Evo Act FR Dsg si presenta bella grintosa e capiente. Lunga 406 cm, cinque porte, il suo bagagliaio è espandibile fino a 1165 litri. Le molle rigide le conferiscono un approccio sportivo. Il motore è un 1.5 TSI Evo Act quattro cilindri firmato Volkswagen capace di erogare fino a 150 cv. Il cambio è a doppia frizione e sette rapporti, e fa balzare l’auto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. Lo spunto massimo è di 216 km/h, mentre per quanto concerne i consumi si aggirano sui 17,5 km/l dichiarati dalla casa, per 130 g/km di CO2 emessa. Pesa 1.163 kg e costa 25.500 euro.

La Skoda Fabia 1.5 Tsi Sport Monte Carlo Dsg è la più spaziosa tra quelle finora prese in esame. Lunga 411 cm, larga 178 cm e alta 146, sfoggia un vano porta bagagli da 380 litri, 1190 se si abbattono i sedili. Le porte restano cinque, così come i passeggeri che possono salirvi. Basata sulla Ibiza, presenta un propulsore 1.5 TSI da massimo 150 cv, ottimo sia in termini di prestazioni, sia per efficienza ed affidabilità. La top speed è di 225 km/h, con lo 0 a 100 km/h che si raggiunge in otto secondi per merito del cambio. I Per averla occorre tirare fuori almeno 27.700 euro.

Dulcis in fundo la Suzuki Swift 1.4 Hybrid Sport. Si presenta in due colorazioni accattivanti: blu elettrico e giallo. Compatta con i suoi 385 cm di lunghezza e appena 265 litri di bagagliaio, ha un peso di 1020 kg. Unica di quelle analizzate ibrida, o più precisamente mild hybrid, è dotata di cambio manuale a sei marce. Gli interni sono in plastica, ma la linea è comunque sportiva. Il suo 1373 cc spinge fino a 129 cv, per una velocità massima di 210 km/h. Il salto da zero a cento avviene in 9,1 secondi, mentre relativamente ai consumi, questi si aggirano attorno ai 17,9 km/l, per 125 g/km di emissioni. La trazione è anteriore. Il conto da pagare è di minimo 27,400 euro full optional.