Sorpresa FIAT: sul web svelata una nuova Panda Cross Hybrid

In attesa del rivoluzionario modello basato sul concept Centoventi, è stata pizzicata la nuova FIAT Panda Cross con motore Hybrid.

Le batterie agli ioni di litio hanno iniziato ad invadere anche il listino FIAT. Dopo le full electric 500 ed e-Doblò, la casa torinese ha lanciato anche le prime ibride negli anni scorsi. Ricordiamo che dal 2035 anche la vendita delle auto ibride sarà bandita. Non saranno più vendute tutte le auto che presentano motori endotermici.

La FIAT, inevitabilmente, si sta adeguando ad un mercato nuovo e ricco di insidie. L’elettrico stenta a decollare alle nostre latitudini e, difficilmente, lo farà. Le EV, oggi, sono per ricchi, inutile girarci intorno. In un Italia in ginocchio sul piano economico dove i giovani guidano le vecchie macchine dei genitori e non hanno possibilità di crescita, se non legate alla banale sopravvivenza, chi potrà permettersi modelli come la 500 e che parte da quasi 30.000 euro?

Nella realtà attuale per mettere da parte una cifra del genere ci vogliono anni. Per di più le auto elettriche richiedono infrastrutture che stentano a nascere. Siamo indietro sul piano “ricarica” di una nuova generazione di vetture che dovrebbe invadere le nostre strade e sostituire il parco circolante più vetusto d’Europa. Inoltre, il mercato dell’usato delle vetture con le batterie rimane un rebus. Solo chi possiede un garage e, magari anche una prima auto per i lunghi spostamenti, osa.

In ogni caso anche la fascia più abbiente delle società farà fatica al passaggio “ecologico”. La transizione green richiede una mentalità che in pochi della vecchia guardia hanno e avranno. Chi è stato abituato a viaggiare per una vita su auto a benzina o diesel farà una tremenda fatica ad adeguarsi ad un nuovo stile di guida o una tecnologia estrema. Gli ecobonus hanno provato a drogare un sistema che, almeno in Italia, non funziona.

E’ possibile ricevere ottimi sconti sul prezzo chiavi in mano di un’auto a batteria, ma sempre con una super rottamazione dell’usato. Il futuro dei prossimi modelli si baserà su un basilare concetto di elettrificazione a prezzi più alti delle auto attuali. In questo difficile scenario la FIAT, da sempre regina nel nostro Paese, non ha scaldato i cuori degli appassionati con il concept Centoventi, presentata al Salone di Ginevra del 2019. Nonostante pare l’unica strada percorribile, i futuri modelli della casa torinese avranno batterie, esattamente con tanti altri brand del Gruppo Stellantis punteranno su questo mercato.

La nuova FIAT Panda Cross ibrida

La Panda rappresenta un punto di riferimento per gli italiani. Ancora oggi, insieme alla 500 e la cugina Lancia Ypsilon, è tra le più vendute. La city car è, sin dalla sua prima generazione, apprezzata per il suo stile giovanile e la sua versatilità. Comoda nel traffico e spaziosa il punto giusto, risponde alle esigenze della stragrande maggioranza della popolazione. Nuova Fiat Uno, torna in versione X? Ecco le sue forme (VIDEO).

La nuova generazione della Panda potrebbe usufruire della piattaforma CMP della PSA, la medesima della Peugeot 208. FCA ha deciso di unirsi a PSA anche per sfruttare il know-how dei francesi sulle batterie. Olivier François, attuale CEO del brand piemontese, ha già annunciato che potrebbe essere l’occasione di una rivoluzione totale per la entry-level.

Non è un mistero che a Torino si lavora su modelli di segmento A e B, con lunghezze comprese tra i 370 e i 430 centimetri. Sulle strade è stata pizzicata una nuova Panda Cross Hybrid. Date una occhiata alle immagini di Gabetz Spy Unit. L’attuale modello ibrido viene offerto a 129 al mese con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. La FIAT Panda Hybrid al prezzo promozionale di € 11.450, oppure € 9.950 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo 0 e 60 rate mensili di 129 €. Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 6.597€. Per chi volesse sperimentare l’ibrido l’offerta è abbastanza vantaggiosa.