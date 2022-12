Fiat, arriva la Nuova 600? Ecco come sarà la vettura (VIDEO)

La Fiat è pronta a lanciare sul mercato la Nuova 600, che ricorderà nel nome ma non nelle forme la sua antenata. Ecco come apparirà.

C’è trepidazione in casa Fiat per scoprire quella che sarà la gamma del futuro. L’obiettivo è quello di puntare molto sul Segmento B, per permettere al gruppo Stellantis di guadagnare quote di mercato in una zona in cui gli altri costruttori non stanno investendo in maniera troppo marcata.

Nel 2023 arriverà la nuova Panda, che secondo le indiscrezioni abbandonerà il Segmento A proprio per tuffarsi nel Segmento B, ma non sarà l’unico modello della casa torinese a fare questo passo in avanti. Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo della Nuova 600, che non avrà nulla a che fare con le sue due antenate.

La prima, famosa proprio per il nome, 600 appunto, venne considerata il simbolo del boom economico ed entrò in produzione a partire dalla metà degli anni Cinquanta del vecchio secolo, in piena ripresa a seguito del secondo conflitto mondiale. Per chi ha la fortuna di avere ancora dei nonni in questo periodo storico, chiedete loro quale macchina possedevano in quell’epoca, e state pur certi che la stragrande maggioranza possedeva proprio la 600.

Una sue erede fu costruita a partire dal 1998, in occasione del cinquantenario della prima, ma adottava il nome Seicento, scritto a lettere e non in cifre. La Fiat potrebbe presto riportare in vita il nome 600, ma come dicevamo in precedenza, essa sarà molto diversa dalle sue antenate, assumendo le forme di un crossover.

Le prime anticipazioni in merito circolano da tempo, e pochi giorni fa vi abbiamo parlato proprio di questo modello, pizzicato in un test segreto. L’auto verrà costruita nello stabilimento polacco di Tychy, ma c’è da dire che le immagini che sono circolate non rispecchiano quella che sarà la versione finale della 600.

Infatti, è impossibile non notare la grande somiglianze che c’è con la DS 3 da poco uscita sul mercato, ed è probabile che quella utilizzata nel test fosse una vettura laboratorio, la quale subirà moltissime modifiche prima della definitiva presentazione, attesa per la metà del 2023, ma la data potrebbe anche slittare verso la fine dell’anno.

Attualmente, non siamo in grado di darvi delle informazioni certe riguardo alle motorizzazioni, ma è probabile che, al contrario della Panda, ci saranno anche delle versioni con il motore termico. L’obiettivo della casa piemontese è quello di abbandonare il propulsore a combustione entro il prossimo biennio, e la 600 potrebbe essere una delle ultime a non adottare in toto la tecnologia full electric.

Chiaramente, questo passaggio non sarà facile da affrontare per gli automobilisti, soprattutto alla luce degli prezzi di acquisto che ci sono ancora oggi. Nelle prossime righe, vi mostreremo ulteriori immagini relative alla Nuova 600, anche se si tratta di un render che potrebbe somigliare molto alla versione definitiva.

Fiat, ecco come potrebbe essere la Nuova 600

La Nuova Fiat 600 è attesa per il 2023, ma c’è tanta voglia di scoprire qualcosa in più da parte degli appassionati. A tal proposito, possiamo mostrarvi il fantastico render pubblicato sul canale YouTube del noto designer Tommaso D’Amico, il quale ha basato il proprio lavoro sulla mole di indiscrezioni fuoriuscite negli ultimi mesi.

Si tratterà di un Suv compatto dalla lunghezza di circa 4,1 metri, e dall’altezza di 1,52 metri. Le sue forme sono molto accattivanti, ed appaiono più squadrate in confronto con le 500, intese come famiglia, inclusa la X e la L. Non sfugge una novità che potrebbe apparire sul frontale, nel bel mezzo dei due fari anteriori.

Al posto della scritta Fiat che ha sostituito il logo negli ultimi anni, dovrebbe comparire il numero 600, proprio per esaltare il ritorno di un modello così importante per la casa torinese, anche se con un design del tutto diverso. Secondo le ultime voci, c’è ancora incertezza rispetto alla data di uscita.

Alcuni parlano di seconda metà del 2023, mentre altri sono pronti a scommettere che la vedremo già nella prima metà dell’anno che sta per arrivare. Il video postato in basso ci mostra anche gli interni, dal design molto moderno ma comunque in simbiosi con lo stile della casa italiana, che non vuole perdere la propria identità nonostante i tempi che corrono.

L’abitacolo appare molto confortevole, ma per il momento, di questa zona della vettura non si è parlato per nulla, per cui è giusto sottolineare che si tratta esclusivamente del frutto della fantasia dell’autore. Non intendiamo svelarvi troppo riguado alla Nuova 600, che si preannuncia essere uno dei modelli più interessanti degli ultimi anni. Godetevi queste immagini e cominciate a farvi un’idea di questa nuova vettura.