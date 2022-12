Nuova Fiat Uno, torna in versione X? Ecco le sue forme (VIDEO)

La Fiat sta pensando a nuovi modelli per svecchiare la gamma, e per farlo vuole attingere da nomi del passato. La Uno X è attesissima.

In Fiat il futuro è ricco di novità, anche se a giudicare dai nomi dei modelli che arriveranno si capisce che c’è voglia di prendere spunto dal passato e di trasformarlo in un qualcosa che deve ancora essere. La conferma arriva dai tanti modelli che uscirà in futuro e che potrebbero adottare nomi di tanti anni fa.

Il 2023 sarà un anno molto importante per la casa di Torino, che come approfondiremo in seguito andrà a svelare due modelli di cruciale importanza. Stiamo parlando della nuova Panda, che stando alle indiscrezioni dovrebbe assumere le forme di un Mini Suv, e della Nuova 600, intenzionata a guidare il passaggio nel Segmento B come da accordi presi con il gruppo Stellantis.

In chiave futura, la Fiat si è posta l’obiettivo di elettrificare del tutto la propria gamma entro il 2025, e di tempo non ne è rimasto molto. La Panda dovrebbe essere il primo modello del tutto elettrico prodotto da questo marchio automobilistico, e si è posta l’obiettivo di essere un’auto “alla spina” che possa essere fruibile da tutte le tasche.

Ovviamente, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare, visto che i costi di produzione per le auto EV sono elevatissimi, e con la crisi energetica attuale è facile pensare che le spese non differiranno poi di molto dalle elettriche già in circolazione al giorno d’oggi. La casa piemontese affascina comunque molti appassionati, e c’è qualcuno che si diverte ad immaginare le forme di auto future.

Oggi è il turno della Uno X, una rivisitazione in chiave moderna dell’auto che circolò tra il 1983 ed il 1995 e che fece registrare delle vendite eccezionali. Nelle prossime righe, vi faremo vedere come potrebbe essere questo veicolo, immaginato però come un crossover e con forme attuali.

Fiat, ecco come potrebbe essere la Uno X per il futuro

In casa Fiat c’è voglia di creare un futuro che resti comunque legato al passato a livello di denominazioni, e di questo ne abbiamo avuto una conferma con le prime immagini della Nuova 600 impegnata in alcuni test segreti. La casa di Torino sta scommettendo sui grandi nomi dei tempi d’oro, ma i nuovi modelli stanno assumendo delle forme del tutto nuove e che non hanno nulla a che fare con quelle di quell’epoca.

Ovviamente, i tempi e le tecnologie si evolvono, per cui è lecito pensare che i nuovi veicoli siano molto diversi, ma in questo caso noi facciamo un semplice discorso relativo al Segmento in cui operano le vetture. La 600 degli anni Cinquanta e la sua erede più moderna sono state delle superutilitarie, mentre il nuovo modello sarà addirittura un Mini Suv.

La sua costruzione ha l’obiettivo di portare la casa piemontese nel Segmento B, una mossa di mercato non da poco per il gruppo Stellantis, che vuole guadagnare quote di mercato importanti per fare un salto in avanti notevole. La Nuova 600 è stata pizzicata in alcuni test segreti, ma ora già si parla anche di un nuovo modello che potrebbe affiancarla nel futuro.

Stiamo parlando della Uno X, ovvero una rivisitazione in chiave moderna di un altro modello che ha fatto la storia della Fiat, e che nelle immagini che potrete osservare nel video postato in basso è stato del tutto rivisitato. Il render è stato realizzato dal canale YouTube “Manhoub 1“, che come sempre è molto puntuale nel fornirci queste anticipazioni sulle vetture del futuro.

In questo caso, da parte nostra è corretto specificare che si tratta di un’auto che è il frutto della totale fantasia degli autori, dal momento che della Uno X non si è parlato molto da parte dei vertici di Stellantis e del costruttore piemontese. Le forme della vettura sono comunque molto curiose, e nei fari e nella forma della carrozzeria ricordano la Uno di una volta, prodotta dal 1983 al 1995 e che ha segnato un’epoca della nostra automobile.

La Uno fu un grande successo, e la casa italiana potrebbe pensare di rispolverare qualche nome del passato, ma rivoluzionando del tutto le forme di queste vetture. A Torino sembrano essersi focalizzati del tutto sui crossover, e per vetture di dimensioni più piccole c’è sempre meno spazio.

La conferma arriva dalle indiscrezioni presenti sulla nuova Panda, vettura che sarà svelata nel 2023 e che sarà full electric e con le forme di un Mini Suv. I cambiamenti di questi ultimi anni sono stati epocali, ed il nostro settore automotive sembra non finire mai di regalare sorprese. Ecco le immagini relative alla Uno X immaginata in queste render davvero ben fatti.