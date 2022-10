Volkswagen, arriva il restyling della Golf? Ecco come sarà (VIDEO)

La Volkswagen Golf è un’icona che rischia di sparire, ma a breve potrebbe arrivare un Restyling dell’ottava versione. Ecco come sarà.

Quando pensiamo alla Volkswagen non può non venirci in mente un modello iconico come la Golf, un’icona che non tramonta nonostante la sua lunghissima storia. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle auto più vendute in Europa, e questa piccola bomba è ancora tra le primissime, soprattutto per quanto riguarda la versione a gasolio che dà battaglia all’Audi per le prime posizioni di questa speciale classifica.

Tuttavia, a spaventare gli appassionati della Golf ci ha pensato giusto pochi mesi fa Thomas Schafer, l’amministratore delegato del marchio di Wolfsburg, che aveva dichiarato la possibilità di non immettere più sul mercato altre versioni di questo modello, giunto all’ottava serie con quella presentata nel 2019.

Il motivo? Secondo il CEO di Volkswagen, vetture di questo Segmento e con motore a combustione presto non converranno più ai costruttori, dal momento che la nuova legge sugli Euro 7 imporrà dei costi aggiuntivi non di poco conto, convincendo i grandi gruppi a virare sempre di più sull’elettrico.

La casa tedesca non ha vissuto un periodo facile qualche anno fa, dal momento che tutti ricorderete la questione del dieselgate scoppiata tra il 2015 ed il 2016 riguardo alle emissioni. Per i teutonici fu un enorme danno di immagine, che comportò anche dei gravi problemi sul fronte del motorsport.

Come detto, questo gruppo è proprietario di Audi e Porsche, che all’epoca erano protagoniste nel mondiale endurance, dal quale furono costrette a ritirarsi tra il 2016 ed il 2017 per puntare sulla Formula E e rilanciare l’immagine della casa tedesca a livello di impatto ambientale, dopo un vero e proprio caso mediatico che aveva fatto discutere tutto l’ambiente delle quattro ruote.

Anche la stessa casa di Wolfsburg aveva dovuto cambiare la sua linea, ritirandosi dal mondiale rally dove stava dominando in quelle stagioni con la bellissima Polo R griffata Red Bull, che con Sebastien Ogier aveva fatto incetta di titoli iridati. Per gli amanti della Golf, forse, c’è ancora speranza, visto che sembra essere in fase di realizzazione un restyling dell’ottava serie di questo modello, anche se la nona è appesa ad un filo, almeno per quanto riguarda la versione termica.

Volkswagen, ecco come sarà il restyling della Golf

Per onor di cronaca, va specificato che la Volkswagen ha avuto i suoi bei problemi anche con le vetture elettriche, come vi avevamo riportato meno di un mese fa. La ID.3 e la ID.4, entrambe full electric, hanno subito un maxi richiamo per un guasto nel sistema di ricarica delle batterie, che garantivano un’autonomia molto limitata con gravi disasi da parte dei proprietari.

Tutto ciò fa pensare che per puntare su queste vetture sia ancora troppo presto, e siamo sicuri che gli appassionati guarderanno con grande interesse all’auto di cui vi stiamo per parlare. La casa di Wolfsburg sta infatti lavorando ad un restyling dell’ottava serie della Golf, per cui non si tratta ancora della nona, ma presenta numerose novità rispetto al modello base.

Tra le novità principali c’è un grande display situato alla destra e davanti al volante, con due schermi da 10,3 ed 8,3 pollici integrati, che sicuramente risulteranno più comodi per gli automobilisti rispetto alla versione precedente. Anche il software di gestione, stando a quelle che sono le indisrezioni, farà un bel passo in avanti, così come anche gli allestimenti che vanno verso un notevole aumento del comfort per chi deciderà di acquistarla.

Sul fronte della motorizzazione, non dovrebbero esserci delle grandi novità rispetto alla vettura che è sul mercato dal 2019, ovvero l’ottava serie di base. Tra i benzina si dovrebbe ripartire dal 1.0 a tre cilindri per poi passare al 1.5 TSI, ma c’è anche il metano con una potenza compresa tra i 131 ed i 150 cavalli, sicuramente un bell’andare considerando la diversa tecnologia che garantisce dei consumi meno marcati.

Tra i diesel, segnaliamo l’immortale 2.0 TDI, che da sempre è il cavalli di battaglia della Volkswagen ed anche dell’Audi, con le dovute differenze tra i due marchi, che pur facendo parte del medesimo gruppo vedono dei gruppi di lavoro del tutto differenti per la realizzazione di carrozzeria, telaio e motore.

Il canale YouTube “Manhoub 1” ha immaginato le forme della Golf di ottava generazione rivista in diversi dettagli, anche se i cambiamenti, come detto, riguarderanno soprattutto l’abitacolo. Per il resto, si parla di paraurti ridisegnato e di qualche altro piccolo particolare che potrebbe essere rivisto come i fari e la parte anteriore, ma tutto sommato stiamo parlando di cose di poco conto. Ecco le immagini del render che anticipa il futuro.