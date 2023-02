MotoGP, Marquez può andare in KTM? Guidotti dice la sua

Marc Marquez è ancora il migliore nel mondo della MotoGP, e Francesco Guidotti ha parlato del suo futuro. Ecco tutti gli scenari aperti.

Il via della nuova stagione di MotoGP è sempre più vicino, ed il 2023 sarà un anno fondamentale per Marc Marquez, il quale è a secco di titoli mondiali dall’ormai lontano 2019. Il nativo di Cervera ha vissuto un vero e proprio calvario negli ultimi tre anni, ed ora che fisicamente è tornato al top, il problema serio è rappresentato dalla mancanza di competitività della sua Honda.

Da riferimento assoluto della MotoGP, la casa giapponese è diventata fanalino di coda, ed ha chiuso in ultima posizione nel mondiale costruttori la stagione 2022. Ovviamente, così come nel 2020, non è arrivata alcuna vittoria di tappa, e c’è la netta sensazione che anche il 2023 non partirà sicuramente con i migliori auspici.

Marquez potrebbe anche iniziare a guardarsi intorno, visto che al termine del 2024 andrà in scadenza di contratto con la Honda. Proprio per questo, il team diretto da Alberto Puig ha estremo bisogno di mostrare un potenziale ben più elevato in questa stagione, altrimenti non sono esclusi colpi di scena. Un grande esperto e volto noto del paddock ha commentato per noi la vicenda.

MotoGP, Guidotti su un eventuale arrivo di Marquez

Marc Marquez è ancora il più forte all’interno della MotoGP, nonostante tutti i problemi avuti durante questi anni. Una velata conferma di questo ci è arrivata direttamente da Francesco Guidotti, team manager del Red Bull KTM Factory Racing, che ci ha concesso un’intervista esclusiva pochi giorni fa, sulla piattaforma TV Play di “Calciomercato.it“, in onda su Twitch.

Il boss del team austriaco ha parlato di tanti temi molto interessanti, e vista la sponsorizzazione Red Bull in comune tra la KTM ed il fenomeno della MotoGP, non potevamo non porre una domanda relativamente al futuro di Marquez e ad un interessamento della casa di Mattinghofen.

Ecco le parole di Guidotti: “Se Marquez arriverà mai in futuro? Mah, mai dire mai. L’unica certezza che ci dev’essere in questo periodo, ma parlo almeno degli ultimi cinque anni a questa parte, è quella di non avere certezze. Le cose cambiano molto in fretta, gli episodi possono sovvertire tutto quello che si era messo sul tavolo“.

Guidotti ha poi aggiunto: “Escludere Marc dai nostri piani, tralasciando lo sponsor Red Bull in comune, non è una cosa che penso. Le porte sono aperte per tutti, senza voler dire o pensare che non siamo felici dei piloti attuali. Io non credo che lui voglia rompere il contratto con la Honda prima delle fine, anche se ci fosse una clausola che glielo potrebbe permettere. Credo che resterà lì, e quindi non sarà libero prima del 2025, ma vedremo“.