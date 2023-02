Marquez e la verità su Valentino Rossi: svelato il motivo della rottura

Marc Marquez è tornato sui motivi delle discussioni con Valentino Rossi. Ora emerge una novità davvero clamorosa su questa vicenda.

Manca sempre meno al via della nuova stagione di MotoGP, che vedrà i semafori spegnersi il prossimo 26 di marzo a Portimao. Il tracciato dell’Algarve ospiterà il Gran Premio del Portogallo, e gli occhi di molti saranno puntati su Marc Marquez, che per la prima volta approccerà un campionato da trentenne.

Infatti, nella giornata di venerdì, il nativo di Cervera ha compiuto 30 anni, uno step importante nella carriera di un pilota. Da quando la top class si chiama così, soltanto Valentino Rossi è riuscito a vincere un mondiale una volta superata questa soglia, portandosi a casa il nono ed ultimo titolo iridato nel 2009, ai tempi d’oro della Yamaha.

Marquez non avrà affatto vita facile considerando le difficoltà della Honda e l’impressionante strapotere della Ducati, ma se c’è uno che è in grado di fare la differenza e di regalarci sorprese clamorose è proprio lui. Nel frattempo, l’otto volte iridato ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero importanti, che tornano ancora sul suo passato.

Marquez, ecco il perché della rottura con Valentino Rossi

Marc Marquez è un pilota molto aggressivo, ed alcuni suoi comportamenti hanno portato i tifosi italiani ad odiarlo in maniera molto pesante. Il tutto è legato, ovviamente, a quello che accadde nel 2015, con le discussioni che iniziarono al Gran Premio di Argentina. Il nativo di Cervera si stava giocando la vittoria con Valentino Rossi, tra i due ci fu un contatto ed il #93 cadde a terra.

Secondo i fan del “Dottore”, ma non solo, da quel momento in poi lo spagnolo iniziò ad avere come obiettivo quello di impedire che il pilota di Tavullia vincesse il titolo, aiutando Jorge Lorenzo. La cosa andò a buon fine per il tandem iberico, visto ciò che accadde nelle tappe finali di Malesia e Valencia, che ben conosciamo.

Marquez ha compiuto trent’anni proprio in questi giorni, ed ha deciso di lanciare una docu-serie in cui verrà narrata la sua carriera, ed in un racconto di questo simile non poteva mancare Valentino Rossi. Intervistato da “FanPage.it“, l’otto volte campione del mondo ha detto la sua sul rapporto con il “Dottore”.

Ecco le sue parole: “In questo nostro documentario abbiamo deciso di parlare anche di quello che accadde con Valentino Rossi, onestamente, è una cosa che non si può estromettere. Nel nostro lavoro si parla di Lorenzo e di Pedrosa, ed era giusto anche raccontare di lui. Si parla della stagione del 2015 e del fatto che, ora, uno va per la sua strada e l’altro fa altrettanto“.

Marquez ha poi detto che i due si riavvicinarono a seguito di un episodio drammatico, che accadde nel 2016 e che fu uno shock per il mondo delle due ruote: “Io e Valentino Rossi ci riavvicinammo dopo quello che accadde a Valencia pochi mesi dopo, per via della morte di Luis Salom al Montmelò. In quel momento, gli animi si distesero per qualche tempo ed il rispetto trovò di nuovo spazio tra me e lui. Avevamo un rapporto cordiale“.

Come ben sappiamo, il crollo definitivo nelle relazioni tra il nativo di Cervera e Valentino Rossi avvenne nel 2018, dopo la tocca in Argentina: “Dopo un miglioramento nei rapporti, il tutto è terminato per quanto accadde in Argentina nel 2018. Io commisi un errore, affrontai quella curva in una maniera troppo aggressiva andandolo a toccare. Mi venne data una giusta penalità che io compresi ed accettai ho ammesso l’errore e gli ho anche chiesto scusa“.

Da quell’episodio, anche Marc decise di metterci una pietra definitiva sopra: “Tuttavia, lui decise di attaccarmi in modo molto pesante, ha usato dei termini che non sono belle da sentire per uno che fa uno sport così pericoloso, cose che non sono riuscito a capire in quel momento. Proprio all’epoca, decisi di cambiare del tutto approccio, e non volli più sapere nulla di lui“.