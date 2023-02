F1, la Red Bull snobba la Ferrari: parole dure contro la Rossa

La Red Bull e la Ferrari sono le grandi favorite per la nuova stagione di F1. Un membro del team anglo-austriaco non crede nella Rossa.

La nuova Red Bull RB19 ha finalmente solcato il tracciato di Sakhir, e come avvenne lo scorso anno ha lasciato tutti di stucco. Il mondiale di F1 2023 sta per partire, e pensare di sfidare un’auto del genere, un fenomeno del calibro di Max Verstappen ed una squadra così ben organizzata sarà davvero difficile per tutti, ma è chiaro che occorrerà provarci per regalarci una stagione davvero esaltante.

La F1 ha bisogno di sfide continue, visto che il 2021 aveva aumentato in modo incredibile la popolarità di questo sport. La prima stagione con le monoposto ad effetto suolo è stata invece ben più noiosa, visto che il figlio di Jos, con pieno merito, aveva preso il largo già dalle prime gare, a causa dei troppi problemi che hanno attanagliato la Ferrari. Quest’anno sarà vietato riproporre oscenità di quel tipo, visto che a Maranello vogliono restare in lotta sino alla fine.

Nel frattempo, Helmut Marko ha parlato dell’inizio di questa stagione e di quelle che saranno le sfidanti della Red Bull, che vuole iniziare in maniera ben diversa la stagione. Il team di Milton Keynes ha vinto la prima gara soltanto nel 2011, in Australia con Sebastian Vettel, per poi non riuscire mai a ripetersi nel giorno dell’apertura delle ostilità.

F1, Helmut Marko non vuole credere alla Ferrari

Il mondiale di F1 targato 2023 potrebbe vivere su una bella sfida tra Red Bull e Ferrari, mentre sulla Mercedes circolano ancora dei dubbi visto il potenziale incerto della freccia nera. I due team che hanno fatto la differenza lo scorso anno, dunque, partono come le grandi favorite, ma è chiaro che l’idea di vedere una lotta a tre stuzzica e non poco i fan.

La Red Bull ha ribadito per tutto l’inverno di temere molto di più la Mercedes piuttosto che la Ferrari, cosa ripetuta anche da Max Verstappen alla presentazione della “finta” RB19, avvenuta a New York lo scorso 3 di febbraio. Ora che finalmente, durante i test di Sakhir, abbiamo potuto vedere le forme del nuovo gioiello di Adrian Newey, non possiamo che ribadire il ruolo di grande favorito per i campioni del mondo della F1, i quali dovranno comunque sudarsela per primeggiare di nuovo.

Nel frattempo, il Super-consulente del team di Milton Keynes, ovvero Helmut Marko, ha rilasciato un’intervista al “Krone“, affermando che alcuni dati che stanno circolando sulla power unit della Ferrari non possono essere corrispondenti alla realtà. L’ex pilota austriaco sembra essere tranquillo anche sul fronte penalità in galleria del vento.

Ecco le sue parole: “Se possiamo stare ancora davanti? Dal nostro punto di vista è ovvio come vogliamo portarci a casa di nuovo entrambi i titoli mondiali, ma non credo che riusciremo a riproporre la superiorità messa in mostra sino a pochi mesi fa. La RB19 evolve il concetto visto lo scorso anno, visto che si era dimostrato molto competitivo. Non potevamo sperimentare troppo vista la penalità che ci ha dato la FIA, ma avevamo già l’auto quasi pronta e credo che andremo forte“.

Marko ha poi aggiunto che la Mercedes sarà la rivale più pericolosa: “La rivale più forte? Se parliamo di cose che hanno a disposizione ed infrastrutture, senza dubbio dico che è la Mercedes, ma c’è una cosa che ci può andare a favore, ovvero il fatto che George Russell, come ha già dimostrato in passato, possa togliere dei punti pesanti a Lewis Hamilton in classifica mondiale“.

Come al solito, il buon Helmut ha snobbato la Ferrari: “Cosa penso della Ferrari? Sono certo del fatto che abbiamo risolto i guai tecnici, cosa che gli permetterà di sfruttare una potenza maggiore, ma questo non significa che avranno tutto questo vantaggio. Noi, grazie alla Honda, possiamo spingere molto senza incappare in rotture sul lato dell’affidabilità. Non ho dubbi sul fatto che i numeri che parlano di un gran guadagno di cavalli da parte della Ferrari siano falsi“.