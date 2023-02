La Dacia fa le limousine? C’è una versione davvero imperdibile

Il marchio Dacia è al top nelle vendite nel nostro paese e continua a stupire, ed ora sembra impegnata anche nel campo delle limousine.

La Dacia è uno dei marchi che maggiormente sta spopolando in Italia, con i suoi modelli top di gamma, ovvero la Sandero e la Duster, che sono le auto più vendute nel nostro paese. La forza della casa rumena è quella di puntare su un’altissima produzione e su prezzi limitati, ma anche su tanti sconti e promozioni che attirano i clienti.

Tanto per fare un esempio, nel mese di febbraio è in corso una promozione che riguarda proprio la suddetta Duster, che in alcuni casi può essere acquistata, nuova, al prezzo irrisorio di 5 mila euro. Questo modello è entrato in produzione a partire dal 2010, ed in poco più di un decennio ha guadagnato un successo davvero incredibile.

Il mercato dell’automotive è in serie crisi, e solo alcuni marchi stanno tenendo botta, tra cui la stessa Dacia, che ha puntato sulla filosofia più azzeccata che fosse possibile. La vettura di cui vi parleremo oggi, tuttavia, è davvero una versione estrema della Sandero che vi abbiamo descritto sino ad ora, ma purtroppo, occorre sottolineare che questa vettura così unica non è in vendita al pubblico, per ovvi motivi che ora vi elencheremo.

Un vero peccato, perché la Duster Limousine che ora vi mostreremo avrebbe potuto ottenere un grande successo. Considerando i prezzi bassi della casa rumena, chiunque avrebbe potuto acquistare questo tipo di veicolo spendendo una cifra ragionevole, ma è chiaro che tutto ciò non accadrà mai. Ecco per quale motivo.

Dacia, ecco la Duster Limousine che incuriosisce tutti

Un qualcosa di clamoroso è accaduto ad una Dacia Duster, una delle auto più vendute d’Italia. Infatti, un modello in particolare del Suv della casa romena è stato riconvertito ad una limousine, che è arrivata ad essere lunga un qualcosa come sei metri, un dato davvero clamroso per una vettura di questo tipo, famosa per il proprio prezzo basso ed il grande successo che ha ottenuto in questi anni.

Quello di cui vi stiamo parlando è ovviamente un progetto particolare, ed il costruttore non si è certo gettato nella produzione delle limousine, ma il tutto è frutto dell’Università di Meccanica e Tecnologia di Pitesti, in Romania, ed è stata mostrata proprio per far pubblicità in pubblico ai progetti degli studenti, che sicuramente hanno messo molto impegno in questa operazione.

Dando un’occhiata più approfondita al modello che vedrete tra poco, vi potrete accorgere del fatto che non si tratta di una Duster odierna, ma del modello che uscì sul mercato nel 2018, la versione precedente all’ultima. La Duster ha subito un allungamento di circa un metro e mezzo, si parla di 1,52 metri, con un passo che ha così raggiunto i 4,19 metri.

La lunghezza di questa limousine firmata Dacia è così arrivata a 5,84 metri, con carrozzeria verniciata di color marrone, mentre all’interno ci sono altrettanti novità interessanti. I sedili possono essere spostati e modificati a propria scelta da chi si trova al suo interno, e sono stati posizionati anche alcuni tettucci che fanno entrare più luce nell’abitacolo, e che possono anche essere aperti.

All’interno troviamo quello che è un vero e proprio ufficio mobile, con rete wi-fi, prese di corrente, maxischermo da cui fare qualcosa come conferenze, ed anche tante luci per rendere l’ambiente ancor più fresco. Si tratta davvero di un capolavoro di vettura, che, come avrete potuto capire, non è però in vendita, e che è stato realizzato soltanto per un progetto da parte degli studenti universitari.

Il video che abbiamo caricato qui, pubblicato sul canale YouTube “Manhoub 1“, mostra le forme di questa Duster Limousine, la quale è davvero unica nelle sue forme, ed è un peccato che nessuna versione sarà mai a disposizione degli appassionati. In futuro, potrebbe accadere che questo modello unico sia messo all’asta, cosa che di tanto in tanto accade con questi one-off così particolari.