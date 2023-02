BMW, esiste un modello pick-up? Il web è in visibilio

La BMW sta pensando a vari modelli per svecchiare la sua gamma, e c’è qualcuno che ha pensato a qualcosa di nuovo. Ecco di cosa si tratta.

In casa BMW ci si proietta sul futuro e sulle nuove tecnologie, ed ultimamente abbiamo visto una creazione davvero unica e che potrebbe fare scuola in chiave futura. Stiamo parlando della i Vision Dee, ovvero un’auto elettrica che, oltre a non aver bisogno del motore a combustione, ha la capacità di cambiare ben 32 tonalità di colore. Stando alle indiscrezioni, si tratterà della vettura che farà da base alla nuova Serie 3 full electric, attesa per il 2025, ma soltanto nei prossimi mesi avremo eventuali conferme o smentite.

Il marchio BMW è sempre uno di quelli che attira più attenzioni mediatiche, visti la bellezza dei modelli che produce ed il fatto di essere sempre all’avanguardia. Nella giornata di oggi, vi mostreremo un lavoro davvero unico, che immagina una sorta di rivoluzione sui modelli della casa di Monaco di Baviera.

BMW, ecco come potrebbe essere il Pick-up bavarese

La BMW non ha mai realizzato vetture in versione Pick-up, stile di veicoli che appartengono soprattutto agli Stati Uniti, a costruttori come Ford o Chevrolet. Tuttavia, c’è qualcuno che immagina che l’impossibile possa diventare possibile, e stiamo parlando dal lavoro che è stato svolto dal designer ungherese “X-Tomi Design“.

Si tratta dello stesso autore che, qualche settimana fa, ha immaginato una versione Cabrio di una Ferrari, e voi penserete che in questo non ci sia nulla di troppo strano. In realtà, l’unicità del suo lavoro è dato dal fatto che si tratta del Suv Purosangue, davvero incredibile considerando che non esistono crossover con tettuccio aperto, ma c’è qualcuno che evidentemente sogna una sorta di rivoluzione.

Tornando al Pick-up della casa di Monaco di Baviera, ha utilizzato due diverse BMW come base per realizzare i suoi Pick-up. La prima è la nuovissima M2, spinta da un motore V6 da ben 460 cavalli, una piccola belva che fa divertire tutti coloro che vi salgono a bordo, regalando prestazioni ed un sound da urlo, nonostante le dimensioni piuttosto contenute.

Il cambio può essere manuale o automatico, una delle poche auto rimaste in circolazione sulla quale avete ancora la facoltà di scegliere, mentre la trazione è obbligatoriamente posteriore, nel pieno stile di questo marchio. Come potrete vedere dalla foto che vi abbiamo postato, sembra davvero strano vederla in versione Pick-up, ma è ciò che l’autore ha fatto con un innalzamento neanche troppo eccessivo dell’altezza da terra, ma la creazione di un cassone al posteriore che la rendono un ibrido tra le auto americane e le berline europee.

L’altra base utilizzata è la M4 CSL, che può contare su una bella evoluzione rispetto alla M40 tradizionale, visti i 40 cavalli in più ed un peso ridotto di ben 100 chili, guadagnando in equilibrio generale ed anche nei consumi. L’auto ha fatto segnare una prestazione da record al Nurburgring Nordschleife, facendo registrare il miglior tempo di sempre tra le vetture prodotte dalla casa bavarese.

Si tratta di una sorta di auto da corsa che però è stata omologata per uso stradale, un gioello che tutti vorrebbero avere. La vettura è davvero unica, come dimostra la serie limitata in cui è stata prodotta, ovvero solamente mille esemplari. C’è da dire che, vederla nella forma di un Pick-up, fa davvero sorridere.

Anche in questo caso, non ci sembra di vedere un’altezza da terra esagerata, e tutte le differenze sono ovviamente nel cassone posteriore, che però non ne rovina del tutto le forme sportive ed eleganti, caratteristiche di quasi tutte le auto prodotte dal marchio di Monaco di Baviera.

Se vi state chiedendo se queste auto verranno mai prodotte, la risposta è quasi sicuramente negativa. Chiariamo che si tratta di un progetto frutto della fantasia dell’autore, che ha però trovato un bel modo di far parlare di sé tramite la realizzazione di queste render molto ben eseguiti.