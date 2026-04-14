Valentino Rossi o Marc Marquez, parla Schwantz: “Due fenomeni assoluti, ma uno ha qualcosa in più”

Il confronto tra Valentino Rossi e Marc Márquez non smette mai di infiammare il mondo della MotoGP. Anche a distanza di anni dai duelli più accesi, il dibattito su chi sia il migliore resta apertissimo. A riaccenderlo, questa volta, è una leggenda del motociclismo: Kevin Schwantz.

L’ex campione del mondo ha espresso un’opinione netta e per certi versi sorprendente, mettendo a confronto due epoche e due stili completamente diversi, ma accomunati da un talento fuori scala.

Schwantz incorona Rossi: “Può guidare qualsiasi moto”

Secondo Schwantz, il punto di forza più evidente di Valentino Rossi è la sua straordinaria capacità di adattamento. Il nove volte campione del mondo viene descritto come un pilota in grado di essere competitivo su qualsiasi moto e in qualsiasi condizione.

Un aspetto che, nella visione dell’americano, lo distingue in modo particolare: Rossi è riuscito a vincere con più team e moto diverse, dimostrando una versatilità rara nella storia del motociclismo.

“Valentino è capace di guidare qualsiasi moto”, è il concetto chiave espresso da Schwantz, che sottolinea come questa qualità lo renda unico nel suo genere e difficilmente replicabile.

Non si tratta solo di talento puro, ma anche di intelligenza tecnica, sensibilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti: caratteristiche che hanno reso il “Dottore” un punto di riferimento assoluto per intere generazioni.

Márquez non è da meno: talento puro e dominio

Questo, però, non significa che Marc Márquez venga ridimensionato. Anzi. Schwantz riconosce anche allo spagnolo qualità straordinarie, definendolo un pilota capace di fare la differenza in modo netto, soprattutto nei momenti più difficili.

Il pilota di Cervera ha dimostrato nel corso della sua carriera una capacità unica di spingere oltre il limite, spesso portando la moto a prestazioni che sembravano impossibili per chiunque altro.

Secondo Schwantz, anche Márquez è in grado di adattarsi a diverse situazioni, ma la differenza con Rossi starebbe proprio nella continuità e nella versatilità dimostrata nel lungo periodo.

Il confronto, quindi, resta apertissimo: da una parte la completezza e l’adattabilità di Rossi, dall’altra l’aggressività e il talento puro di Márquez.

Una rivalità che non smette di far discutere

La rivalità tra Rossi e Márquez è una delle più iconiche della MotoGP moderna, nata tra tensioni in pista e dichiarazioni fuori dal circuito, e rimasta viva anche dopo il ritiro dell’italiano.

Le parole di Schwantz non fanno altro che alimentare un dibattito che probabilmente non avrà mai una risposta definitiva. Perché, in fondo, il motociclismo vive anche di queste contrapposizioni.

E forse è proprio questo il punto: non esiste un vincitore assoluto, ma due modi diversi di essere campioni che hanno scritto – e continuano a scrivere – la storia di questo sport.