Todt sorprende tutti: “La Red Bull mi voleva dopo la Ferrari, ma dissi no”

L’ex numero uno Ferrari svela un retroscena clamoroso: Red Bull lo cercò, ma lui rifiutò. Ecco perché.

Jean Todt torna a far parlare di sé con una rivelazione che riaccende la memoria dei tifosi di Formula 1. L’ex storico dirigente della Ferrari, protagonista dell’epoca d’oro con Michael Schumacher, ha raccontato un retroscena finora poco noto: dopo l’esperienza a Maranello ricevette un’offerta dalla Red Bull, scegliendo però di non accettarla.

Una decisione che, col senno di poi, avrebbe potuto cambiare gli equilibri della Formula 1 moderna.

L’offerta della Red Bull e la scelta di dire no

Dopo aver chiuso il suo ciclo vincente con la Ferrari, Todt era uno dei manager più ambiti del paddock. Non sorprende quindi che anche la Red Bull, all’epoca in piena costruzione del proprio progetto vincente, abbia bussato alla sua porta.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Todt, il team di Milton Keynes lo contattò prima ancora di consolidare la propria struttura dirigenziale. Una proposta concreta, arrivata in un momento di transizione della sua carriera.

Eppure, la risposta fu negativa.

La scelta non fu dettata da questioni economiche o di prestigio, ma da motivazioni personali e professionali. Todt, infatti, aveva appena concluso un lungo ciclo alla Ferrari e non sentiva il bisogno di rimettersi subito in gioco con un altro team. Una pausa, più che un rifiuto strategico.

Una decisione che ha cambiato la storia della F1

Col passare degli anni, la Red Bull è diventata una delle squadre dominanti della Formula 1, costruendo un impero tecnico e sportivo che ha portato a numerosi titoli mondiali.

Viene spontaneo chiedersi: cosa sarebbe successo se Todt avesse accettato?

Probabilmente la storia avrebbe preso una piega diversa. Il manager francese è stato uno degli artefici del dominio Ferrari tra il 1999 e il 2004, dimostrando una capacità unica nel costruire team vincenti e strutture solide.

La Red Bull, dal canto suo, ha trovato comunque la propria strada, ma l’eventuale arrivo di Todt avrebbe potuto anticipare o trasformare ulteriormente quel percorso.

Oggi questa rivelazione aggiunge un tassello affascinante alla storia recente della Formula 1. Un “what if” che alimenta il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Perché, a volte, anche un semplice “no” può cambiare il destino di uno sport.