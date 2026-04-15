MotoGP: chi è davvero il miglior pilota di sempre? La risposta definitiva di una leggenda

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MotoGP: una leggenda di 94 anni svela chi è il miglior pilota di sempre. La risposta sorprende anche gli esperti.

Nel paddock della MotoGP, il dibattito sul miglior pilota di sempre è eterno. Numeri, titoli e rivalità alimentano discussioni senza fine. Ma cosa succede quando a rispondere è chi ha vissuto l’epoca più dura e pericolosa del motociclismo? La risposta, sorprendentemente netta, arriva da una voce autorevole: quella di Jim Redman, 6 volte campione del mondo, oggi 94enne.

MotoGP: chi è davvero il miglior pilota di sempre? La risposta definitiva di una leggenda
MotoGP (ANSA) – Tuttomotoriweb.it

La prospettiva unica di Jim Redman

Un testimone diretto della storia della MotoGP

Jim Redman non è un osservatore qualunque. Parliamo di un pilota che ha corso negli anni in cui la sicurezza era minima e il rischio massimo. Lo stesso Redman sottolinea di aver visto più tragedie in pista di quante molte persone vedano in tutta la vita.

Questa esperienza rende la sua opinione particolarmente pesante: non si tratta di nostalgia o di tifo, ma di una valutazione maturata attraverso decenni di evoluzione tecnica e sportiva.

Il verdetto: “Solo una risposta”

Marc Márquez oltre ogni limite

Quando gli viene chiesto chi sia il miglior pilota mai visto, Redman non ha dubbi:
Marc Márquez è la risposta.

La motivazione è tutt’altro che banale. Non si tratta solo di titoli o vittorie, ma di un concetto più profondo:

  • Márquez guida oltre il limite, non semplicemente al limite
  • Le cadute diventano parte del processo, non un errore
  • Ha trasformato l’impossibile in routine

Redman ammette che questa visione ha rivoluzionato il suo modo di interpretare la grandezza. Se in passato l’eccellenza significava controllo e gestione del rischio, Márquez ha dimostrato che si può dominare il caos.

I grandi della storia secondo Redman

Cinque leggende, cinque filosofie

Nel suo ragionamento, Redman cita altri giganti della MotoGP, ognuno simbolo di un’epoca e di uno stile:

  • Mike Hailwood: rispetto assoluto per la moto
  • Giacomo Agostini: la pazienza come arma vincente
  • Kenny Roberts: il limite come territorio da esplorare
  • Valentino Rossi: intelligenza e lettura della gara
  • Marc Márquez: dominio totale del limite

Un’analisi che va oltre le statistiche e si concentra sulla filosofia di guida, elemento spesso sottovalutato anche dagli addetti ai lavori.

Oltre i numeri: come cambia il concetto di “migliore”

Nel motorsport moderno siamo abituati a giudicare attraverso dati: vittorie, titoli, pole position. Tuttavia, il pensiero di Redman introduce una chiave di lettura diversa:

Il miglior pilota non è solo il più vincente, ma quello che ridefinisce i confini del possibile. In quest’ottica, Márquez rappresenta una discontinuità storica, proprio come Rossi o Agostini prima di lui. La differenza? La sua capacità di operare costantemente in una zona che altri considerano insostenibile.