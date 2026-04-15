MotoGP: chi è davvero il miglior pilota di sempre? La risposta definitiva di una leggenda

MotoGP: una leggenda di 94 anni svela chi è il miglior pilota di sempre. La risposta sorprende anche gli esperti.

Nel paddock della MotoGP, il dibattito sul miglior pilota di sempre è eterno. Numeri, titoli e rivalità alimentano discussioni senza fine. Ma cosa succede quando a rispondere è chi ha vissuto l’epoca più dura e pericolosa del motociclismo? La risposta, sorprendentemente netta, arriva da una voce autorevole: quella di Jim Redman, 6 volte campione del mondo, oggi 94enne.

La prospettiva unica di Jim Redman

Un testimone diretto della storia della MotoGP

Jim Redman non è un osservatore qualunque. Parliamo di un pilota che ha corso negli anni in cui la sicurezza era minima e il rischio massimo. Lo stesso Redman sottolinea di aver visto più tragedie in pista di quante molte persone vedano in tutta la vita.

Questa esperienza rende la sua opinione particolarmente pesante: non si tratta di nostalgia o di tifo, ma di una valutazione maturata attraverso decenni di evoluzione tecnica e sportiva.

Il verdetto: “Solo una risposta”

Marc Márquez oltre ogni limite

Quando gli viene chiesto chi sia il miglior pilota mai visto, Redman non ha dubbi:

Marc Márquez è la risposta.

La motivazione è tutt’altro che banale. Non si tratta solo di titoli o vittorie, ma di un concetto più profondo:

Márquez guida oltre il limite , non semplicemente al limite

, non semplicemente al limite Le cadute diventano parte del processo, non un errore

Ha trasformato l’impossibile in routine

Redman ammette che questa visione ha rivoluzionato il suo modo di interpretare la grandezza. Se in passato l’eccellenza significava controllo e gestione del rischio, Márquez ha dimostrato che si può dominare il caos.

I grandi della storia secondo Redman

Cinque leggende, cinque filosofie

Nel suo ragionamento, Redman cita altri giganti della MotoGP, ognuno simbolo di un’epoca e di uno stile:

Mike Hailwood: rispetto assoluto per la moto

rispetto assoluto per la moto Giacomo Agostini: la pazienza come arma vincente

la pazienza come arma vincente Kenny Roberts: il limite come territorio da esplorare

il limite come territorio da esplorare Valentino Rossi: intelligenza e lettura della gara

intelligenza e lettura della gara Marc Márquez: dominio totale del limite

Un’analisi che va oltre le statistiche e si concentra sulla filosofia di guida, elemento spesso sottovalutato anche dagli addetti ai lavori.

Oltre i numeri: come cambia il concetto di “migliore”

Nel motorsport moderno siamo abituati a giudicare attraverso dati: vittorie, titoli, pole position. Tuttavia, il pensiero di Redman introduce una chiave di lettura diversa:

Il miglior pilota non è solo il più vincente, ma quello che ridefinisce i confini del possibile. In quest’ottica, Márquez rappresenta una discontinuità storica, proprio come Rossi o Agostini prima di lui. La differenza? La sua capacità di operare costantemente in una zona che altri considerano insostenibile.