MotoGP: chi è davvero il miglior pilota di sempre? La risposta definitiva di una leggenda

MotoGP: una leggenda di 94 anni svela chi è il miglior pilota di sempre. La risposta sorprende anche gli esperti.
Nel paddock della MotoGP, il dibattito sul miglior pilota di sempre è eterno. Numeri, titoli e rivalità alimentano discussioni senza fine. Ma cosa succede quando a rispondere è chi ha vissuto l’epoca più dura e pericolosa del motociclismo? La risposta, sorprendentemente netta, arriva da una voce autorevole: quella di Jim Redman, 6 volte campione del mondo, oggi 94enne.
La prospettiva unica di Jim Redman
Un testimone diretto della storia della MotoGP
Jim Redman non è un osservatore qualunque. Parliamo di un pilota che ha corso negli anni in cui la sicurezza era minima e il rischio massimo. Lo stesso Redman sottolinea di aver visto più tragedie in pista di quante molte persone vedano in tutta la vita.
Questa esperienza rende la sua opinione particolarmente pesante: non si tratta di nostalgia o di tifo, ma di una valutazione maturata attraverso decenni di evoluzione tecnica e sportiva.
Il verdetto: “Solo una risposta”
Marc Márquez oltre ogni limite
Quando gli viene chiesto chi sia il miglior pilota mai visto, Redman non ha dubbi:
Marc Márquez è la risposta.
La motivazione è tutt’altro che banale. Non si tratta solo di titoli o vittorie, ma di un concetto più profondo:
- Márquez guida oltre il limite, non semplicemente al limite
- Le cadute diventano parte del processo, non un errore
- Ha trasformato l’impossibile in routine
Redman ammette che questa visione ha rivoluzionato il suo modo di interpretare la grandezza. Se in passato l’eccellenza significava controllo e gestione del rischio, Márquez ha dimostrato che si può dominare il caos.
I grandi della storia secondo Redman
Cinque leggende, cinque filosofie
Nel suo ragionamento, Redman cita altri giganti della MotoGP, ognuno simbolo di un’epoca e di uno stile:
- Mike Hailwood: rispetto assoluto per la moto
- Giacomo Agostini: la pazienza come arma vincente
- Kenny Roberts: il limite come territorio da esplorare
- Valentino Rossi: intelligenza e lettura della gara
- Marc Márquez: dominio totale del limite
Un’analisi che va oltre le statistiche e si concentra sulla filosofia di guida, elemento spesso sottovalutato anche dagli addetti ai lavori.
Oltre i numeri: come cambia il concetto di “migliore”
Nel motorsport moderno siamo abituati a giudicare attraverso dati: vittorie, titoli, pole position. Tuttavia, il pensiero di Redman introduce una chiave di lettura diversa:
Il miglior pilota non è solo il più vincente, ma quello che ridefinisce i confini del possibile. In quest’ottica, Márquez rappresenta una discontinuità storica, proprio come Rossi o Agostini prima di lui. La differenza? La sua capacità di operare costantemente in una zona che altri considerano insostenibile.