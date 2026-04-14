Marquez-Ducati, colpo di scena: lo spagnolo detta le condizioni per il rinnovo

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Dalla Spagna emerge la richiesta di Marquez: rinnovo breve con opzione. Ducati riflette su una scelta che può cambiare tutto.

Il futuro di Marc Marquez in Ducati è tutt’altro che scontato, nonostante i risultati straordinari ottenuti insieme. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni che stanno già facendo discutere il paddock: il campione spagnolo avrebbe avanzato una richiesta precisa per il rinnovo del contratto con la casa di Borgo Panigale.

Marquez-Ducati, colpo di scena: lo spagnolo detta le condizioni per il rinnovo
Marc Marquez (ANSA) – Tuttomotoriweb.it

Una proposta che non solo cambia gli equilibri, ma potrebbe anche influenzare l’intero mercato piloti della MotoGP.

Marquez vuole un rinnovo “su misura”: un anno e libertà totale

Secondo le ultime indiscrezioni, Marc Marquez avrebbe chiesto un rinnovo di un solo anno, accompagnato però da un’opzione a suo favore per il futuro. Una formula che gli consentirebbe di mantenere il controllo totale sulla propria carriera.

Una scelta tutt’altro che casuale: il fuoriclasse spagnolo vuole valutare con attenzione il progetto Ducati nel medio termine, soprattutto in vista dei cambiamenti regolamentari e tecnici che interesseranno la MotoGP nei prossimi anni.

In sostanza, Marquez non vuole legarsi troppo a lungo senza avere certezze assolute sul pacchetto tecnico. Una posizione forte, costruita grazie ai risultati: dopo aver dominato la scena, oggi è lui a dettare le condizioni.

Ducati riflette: blindarlo o accettare il rischio

Dal canto suo, Ducati si trova davanti a un bivio delicato. L’obiettivo della casa italiana è chiaro: trattenere Marquez il più a lungo possibile, evitando inserimenti di altri team pronti a corteggiarlo.

Tuttavia, la richiesta del pilota complica i piani. Un rinnovo breve, infatti, espone Ducati al rischio di perdere il proprio leader nel giro di una sola stagione, soprattutto considerando che altri costruttori – Honda su tutti – osservano la situazione con grande attenzione.

Allo stesso tempo, però, rifiutare potrebbe essere ancora più pericoloso. Marquez è oggi il punto di riferimento del progetto e uno dei pochi in grado di garantire continuità vincente.

In un mercato MotoGP sempre più competitivo, la trattativa tra Marquez e Ducati si preannuncia come una delle più decisive degli ultimi anni. E una cosa è certa: questa volta è il campione a dettare le regole del gioco.