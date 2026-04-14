Marquez-Ducati, colpo di scena: lo spagnolo detta le condizioni per il rinnovo

Il futuro di Marc Marquez in Ducati è tutt’altro che scontato, nonostante i risultati straordinari ottenuti insieme. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni che stanno già facendo discutere il paddock: il campione spagnolo avrebbe avanzato una richiesta precisa per il rinnovo del contratto con la casa di Borgo Panigale.

Una proposta che non solo cambia gli equilibri, ma potrebbe anche influenzare l’intero mercato piloti della MotoGP.

Marquez vuole un rinnovo “su misura”: un anno e libertà totale

Secondo le ultime indiscrezioni, Marc Marquez avrebbe chiesto un rinnovo di un solo anno, accompagnato però da un’opzione a suo favore per il futuro. Una formula che gli consentirebbe di mantenere il controllo totale sulla propria carriera.

Una scelta tutt’altro che casuale: il fuoriclasse spagnolo vuole valutare con attenzione il progetto Ducati nel medio termine, soprattutto in vista dei cambiamenti regolamentari e tecnici che interesseranno la MotoGP nei prossimi anni.

In sostanza, Marquez non vuole legarsi troppo a lungo senza avere certezze assolute sul pacchetto tecnico. Una posizione forte, costruita grazie ai risultati: dopo aver dominato la scena, oggi è lui a dettare le condizioni.

Ducati riflette: blindarlo o accettare il rischio

Dal canto suo, Ducati si trova davanti a un bivio delicato. L’obiettivo della casa italiana è chiaro: trattenere Marquez il più a lungo possibile, evitando inserimenti di altri team pronti a corteggiarlo.

Tuttavia, la richiesta del pilota complica i piani. Un rinnovo breve, infatti, espone Ducati al rischio di perdere il proprio leader nel giro di una sola stagione, soprattutto considerando che altri costruttori – Honda su tutti – osservano la situazione con grande attenzione.

Allo stesso tempo, però, rifiutare potrebbe essere ancora più pericoloso. Marquez è oggi il punto di riferimento del progetto e uno dei pochi in grado di garantire continuità vincente.

In un mercato MotoGP sempre più competitivo, la trattativa tra Marquez e Ducati si preannuncia come una delle più decisive degli ultimi anni. E una cosa è certa: questa volta è il campione a dettare le regole del gioco.