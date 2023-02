Marquez, nuova rivelazione su Valentino Rossi: nessuno se lo aspettava

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, è tornato sull’argomento Valentino Rossi. Ecco cosa ha dichiarato il centauro di Tavullia.

Il dualismo Valentino Rossi – Marc Marquez, probabilmente, non finirà mai. Nonostante uno dei due abbia cambiato categoria, la rivalità ritornerà con grande regolarità sui grandi schermi. Eh sì, perché Marc in una docu-serie televisiva ha scelto di riaprire una ferita.

Il Gran Premio di Malesia 2015 rimarrà sempre una brutta pagina di motociclismo. Al di là di come la pensiate, ad ogni azione corrisponde una reazione e il fallo di reazione di Valentino Rossi fu indotto da un comportamento che in MotoGP non si era mai visto prima. Marc Marquez si inserì nel testa a testa mondiale tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ma mettendo i bastoni tra le ruote sono all’italiano. Rossi pagò a caro prezzo la sua reazione. La penalità lo costrinse nell’ultima tappa ad una rimonta furiosa dalle retrovie, ma non servì a nulla.

Il teammate maiorchino fu scortato al traguardo senza patemi, aggiudicandosi il quinto titolo iridato. Per il #46 il decimo titolo rimarrà sempre un rimpianto. Dopo aver vinto otto titoli iridati, il centauro di Cervera è andato in crisi a causa dell’infortunio alla spalla destra nel 2020. Il tonfo di Jerez de la Frontera ha generato numerose sofferenze, tra operazioni chirurgiche e continue riabilitazioni. Dopo 3 anni part-time, il #93 è ancora all’inseguimento del nono riconoscimento iridato.

La bordata del #93 a Valentino Rossi

Nel documentario, trasmesso su Prime Video, “ALL IN” Marc Marquez ha parlato della sua vita a 360°. Il rider ha dichiarato: “Questo non piacerà e ci saranno commenti, ovviamente, ma io sono così e a chi piace va bene e a chi no, mi dispiace molto. È anche vero che la MotoGP, il mondo dello sport in generale, sta vivendo un cambiamento mediatico e gli atleti, se hai una grande squadra alle spalle, sanno anche come muoverti affinché tu possa andare avanti, dando sempre la priorità allo sport”. MotoGP, Marquez nel mirino: Bradl mette ansia alla Honda.

Nella docu-serie si è tornati a parlare di Valentino Rossi e Sepang 2015. “In una docuserie devi trattare tutti gli argomenti e l’argomento Valentino è stato presente nella mia carriera sportiva, devi parlarne, ma io parlo anche dell’argomento Jorge Lorenzo, dell’argomento Dani Pedrosa, ma logicamente non viene impiegato molto tempo perché non sono successe così tante cose. Tutto ciò che accade in una carriera sportiva è importante, da raccontare e ancora di più se si tratta di una docuserie su di te, era qualcosa nei media, che non fai per giustificare nulla. L’ho già detto ai suoi tempi e lo dico nelle docuserie, forse più chiaramente, si fa perché l’argomento va affrontato senza ulteriori indugi”, ha spiegato a Mundo Deportivo il #93.

Marc riconosce che avrebbe preso dei rischi, superando Jorge Lorenzo a Valencia, ma non ha voluto correrli. Inevitabile che dietro la dinamica dell’ultima tappa del mondiale 2015 vi fossero delle strategie. Del resto Marc sapeva cosa aveva vissuto e visto e ha fatto la sua scelta. “Pensa a un ragazzo di 22 anni che è fatto per vivere. Quello che dico nelle docuserie è quello che penso ed è quello che direi a un amico mentre mangio. Porterà degli strascichi? Forse sì, ma è quello che è”, ha aggiunto il centauro della Honda.

Marc Marquez ha compiuto 30 anni, ma oggi andrebbe allo stesso modo? “A 30 anni penso che la situazione sarebbe gestita, diversamente, tutta, a cominciare da una parte e dall’altra. Ora nel 2023 tutto sarebbe gestito diversamente”. Viceversa Valentino Rossi non si è mai sentito inferiore a nessuno e lo ha voluto dimostrare in tutti i modi. La sfida tra i due non si è consumata come i fan avrebbero desiderato. C’era una chiara differenza d’età. Il Dottore era già nella sua parabola discendente, mentre lo spagnolo aveva cominciato a dettare legge in MotoGP. A parità di età e di moto chissà come sarebbero andate le cose.