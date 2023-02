Ferrari, pizzicata a Maranello la nuova hypercar: guardate che mostro

Stanno già facendo impazzire mezzo mondo le immagini paparazzate del nuovo bolide del Cavallino. Ecco cosa sappiamo della nuova Ferrari.

Il primo pensiero legato alla Ferrari è alla sportività classica dei suoi gioielli. Diversi modelli sono entrati, di diritto, nella storia dell’industria automobilistica, in particolare le hypercar. Vetture nate con l’obiettivo di sfruttare il know-how di anni in F1 e alzare l’asticella delle performance a livelli mai toccati prima. La F40 e la F50 hanno scritto pagine indelebili del libro del marchio fondato da Enzo Ferrari.

A Maranello sono state create delle vere e proprie opere d’arte, facendo diventare la Rossa un’auto di culto. Con uno sguardo al passato, ma con una nuova interpretazione moderna i vertici della casa modenese, guidati dal Presidente John Elkann, hanno scelto di allargare la gamma. Di recente è arrivata la Purosangue che ha ridefinito i concetti del marchio. Un SUV, o meglio FUV, per controbattere al successo di Lamborghini, Aston Martin e altre case costruttrici di lusso.

In Ferrari hanno sempre provato a segnare un proprio cammino, ma negli ultimi anni vi è stata una inversione di tendenza. Purosangue a parte, la tecnologia ibrida e, in futuro, quella elettrica non lasciano sereni i puristi dei motori termici del Cavallino. In questa annata la Rossa si lancerà nel WEC con la 499P all’inseguimento del trionfo di Le Mans. Il Mondiale Endurance inizierà il prossimo 17 marzo con la Mille Miglia di Sebring. Sulla 499P nell’equipaggio #50 ci sarà a Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina.

La #51 sarà affidata ad Alessandro Pier Guidi e James Calado, tre volte campioni del mondo della GTE PRO nel 2017, 2021 e 2022 sulla 488 GTE, insieme ad Antonio Giovinazzi. La Ferrari ha già mostrato al mondo il bolide in occasione delle Finali Mondiali lo scorso 29 ottobre. L'hypercar sta proseguendo la sua tabella di marcia negli sviluppi, portando dei riscontri che saranno molti utili alla casa anche in ambito produzione.

Il nuovo mostro della Ferrari

A Maranello è sbucato sulle strade un bolide camuffato che non è passato inosservato. L’ultima hypercar del Cavallino è stata la LaFerrari, presentata al Salone di Ginevra dieci anni fa. Ogni dieci anni, in media, la casa modenese presenta un modello super sportivo. Dopo la F40, la F50, la Enzo e LaFerrari, toccherà ad una nuova hypercar rubare la scena l’anno prossimo.

Il video del canale YouTube Varryx ha messo in mostra un progetto ancora in fase embrionale. Dai primi rumor la nuova hypercar avrà un motore centrale. Il nuovo paraurti, ora molto basso e con al centro tre grandi prese d’aria, dona alla vettura una aggressività massima, sebbene sia camuffata. L’auto è bassissima e molta slanciata, seguendo una unica linea stilistica sino alla zona posteriore, caratterizzata da un immenso alettone.

Elemento che potrebbe essere conservato solo per la pista, mentre nel retrotreno sono spuntati due grossi tubi di scarico, posizionati piuttosto in alto per ragioni aerodinamiche. Non vi sono ancora informazioni chiare sul lancio della vettura. Potrebbe arrivare nel mese di ottobre 2024, con il numero di esemplari destinati alla produzione e alla vendita fissato a 599. Ben presto ne sapremo di più.