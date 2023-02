Ferrari, in vendita un modello unico: pronta a battere un record

Sta per essere venduta una Ferrari d’epoca che nel corso dei decenni ha vinto numerosi premi di eleganza. Ed è un esemplare quasi unico.

Se c’è una vettura capace di far impazzire gli appassionati di quattro ruote di tutto il mondo, quella è una Ferrari. Ancora oggi la Rossa è la macchina più desiderata, soprattutto da chi è un collezionista incallito. I dati parlano chiaro. Anche nel periodo post-pandemia, le aste hanno fatto segnare numeri record, con le vetture di Maranello che hanno registrato un giro di affari incredibile. Basti pensare che tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno sono già numerose le auto della casa italiana messe in vendita e anche a cifre importanti. Tra le ultime per esempio quella di un ex campione di calcio come David Beckham, ma anche una 275 GTB/4 del 1967, di cui ne sono stati prodotti solo 330 esemplari.

Proprio la nota casa d’aste RM Sotheby’s è tra le protagoniste negli ultimi mesi di eventi riguardanti vetture del Cavallino rampante. Ad esempio una delle ultime che ha creato grande scalpore è una Ferrari Enzo con soli 17.000 km percorsi, venduta a una cifra record.

Adesso però è pronta a mettere all’asta un’altra rossa da sogno, che mira a raggiungere risultati mai visti prima. Parliamo di una California Spider. A dare lo spunto per la creazione di questo capolavoro fu John von Neumann, distributore regolare per le vendite di Ferrari sulla costa occidentale degli USA. Propose alla fine degli anni Cinquanta l’idea di una Ferrari “doppio uso” che potesse essere portata in pista ma anche in giro per le strade, nella tradizione delle grandi berlinette di Maranello. Più sportiva della 250 GT Cabriolet, la California Spider fu progettata e realizzata dal grande Sergio Scaglietti, che costruì una vettura per stimolare tutti i sensi dei suoi proprietari. Infatti era una vettura non solo che appagava alla vista ma che meravigliava per il suono del suo motore.

Una Ferrari che fa sognare già a guardarla

Questa squisita California Spider è un esemplare straordinariamente bella e ben tenuta, tanto che ha conquistato alcuni dei più prestigiosi concorsi d’eleganza del mondo negli anni. Si tratta nello specifico del telaio numero 1203 GT ed è il 17° di 50 esemplari di tutte le LWB California Spider costruite.

Completata nel gennaio 1959, questa Ferrari è equipaggiata con un motore da competizione potenziato ma è l’interno che è uno spettacolo, con strumenti Borletti e uno sterzo in legno Nardi. Rifinita nell’insolito colore Blu Genziana su interni in pelle Connolly vaumol Beige, la Long Wheelbase in questione è stata spedita a New York e fu venduta ad Harvey Schur di Scarsdale, un diciottenne rampollo di una fortunata famiglia dedita alla manifattura di bottoni. E dopo diversi cambi di mano oggi è finita all’asta.

Tra gli ultimi “trionfi” va segnalato quello del gennaio scorso nell’Excellence in Class al Classic & Sports Sunday Concours d’Elegance a Mar-a-Lago. Durante l’attuale proprietà, la California Spider ha percorso poco più di 600 km ed è stata revisionata e mantenuta in modo ottimale da alcuni dei principali specialisti del settore. E soprattutto vale una fortuna. Infatti la casa d’aste pensa che al momento la cifra a cui potrebbe essere venduta varia tra i 9 e gli 11 milioni di dollari, ma visto l’interesse avuto già da diversi importanti collezionisti, c’è da scommetterci che la cifra sarà ben più alta.