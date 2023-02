F1, tragico lutto: si è spento un personaggio amatissimo del Circus

La F1 piange la morte di un membro del paddock che ha fatto la storia dei bei tempi andati. Ecco di chi si tratta e le cause del decesso.

Una brutta notizia ha colpito il mondo della F1 proprio a pochi giorni dall’inizio del mondiale, fissato per il 5 di marzo in Bahrain. Stiamo parlando di uno dei personaggi più stimati dei bei tempi andati del Circus, ma anche di tutto il motorsport britannico ed anche mondiale.

La sua figura è stata fondamentale soprattutto per i giovani piloti che nel corso della sua carriera ha seguito, portandoli sino alle categorie più importanti del motorsport. Un esempio è il fatto che ha collaborato con uno come Nigel Mansell, campione del mondo nel 1992 con la Williams-Renault, e siamo sicuri che il Leone d’Inghilterra sarà sentitamente uno dei più distrutti dalla tragica notizia che è arrivata in queste ultime ore.

Il mondo della F1 non sta vivendo delle ore semplici, in un periodo in cui i lutti sono stati molti riguardo a personaggi storici che se ne sono andati, facendoci capire ancor meglio quanto il tempo passi in fretta, e che anche i nostri eroi, purtroppo, non sono eterni. L’ultimo lutto fa male a tutti.

F1, scomparso a 75 anni il grande David Price

La F1 e tutto il mondo del motorsport, in particolar modo, quello britannico, piangono la scomparsa di David Price, ingegnere e manager che ha avuto a che fare con i più grandi talenti dei tempi passati. Soprannominato “Pricey”, come tutti lo chiamavano in maniera affettuosa all’interno del paddock, si era occupato delle carriere nelle formule minori di piloti come Nigel Mansell e Martin Brundle nella Formula 3 inglese tra il 1977 ed il 1982.

La sua squadra, la David Price Racing, vinse quel campionato nel 1984 con un altro pilota di un certo livello, ovvero Johnny Dumfries, scomparso quasi due anni fa. Il manager ha lavorato per anni anche nel mondo dell’endurance, soprattutto attorno alla 24 ore di Le Mans, con Porsche, Nissan, Sauber ed anche McLaren alla metà degli anni Novanta.

Price era il classico tuttofare, che svolgeva il ruolo di team manager, ingegnere ed anche fornitore di componentistica, visto che aveva una sua azienda, la DPS Composites, e fu determinante nell’operazione che vide protagonista anche la Mercedes a Le Mans. Infatti, lui fu uno dei protagonisti del successo della Sauber-Mercedes C9 nel 1989 alla maratona francese, vinta da Manuel Reuter, Stanley Dickens e Jocken Mass.

Il manager si è spento nelle ultime ore, all’età di 75 anni, e proprio Brundle ci ha tenuto a ricordarlo con delle parole molto toccanti: “Lui era un grande leader, ma soprattutto un personaggio ed un uomo vero. Non ha mai fatto grandi errori, aveva un approccio perfetto al mondo delle corse, sapeva sempre cosa andava e cosa non andava fatto seguendo uno stile lavorativo molto pragmatico“.

Anche Andy Wallace, altro pilota che ha collaborato con lui, ha voluto tributargli un giusto omaggio: “Tutte le auto che ho potuto guidare per lui erano davvero molto competitive, è sempre stato divertente stare nelle sue squadre. Lui era maniacale nel cercare di darci sempre il miglior materiale possibile, sapeva che solo in quel modo c’era la possibilità di vincere e di competere con i migliori. Non si accontentava di partecipare“.

In F1 è stato anche team manager nei primi anni Novanta per la Brabham, squadra che tuttavia sarebbe scomparsa poco tempo dopo, ormai ben lontana da quelli che erano i tempi dei titoli mondiali. La sua scomparsa, avvenuta per cause ancora da accertare, ha lasciato il paddock sgomento, proprio a pochi giorni dall’inizio dei test invernali.

C’è da dire che gli ultimi mesi non sono stati facili per il Circus, viste le scomparse di leggende come l’ingegner Mauro Forghieri, dell’ex pilota Ferrari Patrick Tambay, di Jean-Pierre Jabouille qualche settimana fa ed ora anche del grande Price. Tutta la nostra redazione si stringe attorno a lui ed alla sua famiglia ed esprime le condoglianze più sincere per la brutta notizia.