Alfa Romeo Giulia, c’è una versione speciale? Sul web spopola

Sul web sono apparse le immagini di una Giulia che già fa sognare i fan di Alfa Romeo. E il CEO non ha escluso una sua produzione futura.

Si è aperto un anno importante per Alfa Romeo. Dopo il lancio della Tonale, con la quale la casa di Arese punta anche al mercato americano, si attendono novità per quanto riguarda la sportiva in edizione limitata, la 33 Stradale, che dovrebbe nascere nei prossimi anni. Entro il 2026 verranno lanciati altri tre nuovi modelli, tutti disponibili in versione puramente elettrica. Inoltre, il marchio italiano prevede di rimanere attivo nel motorsport anche dopo la fine della partnership con la Sauber in Formula 1, anche se non è chiaro con quale team o se si metterà in proprio.

In un’intervista ad Autocar, il CEO Alfa Jean-Philippe Imparato ha confermato che l’azienda sta progettando modelli puramente elettrici per Giulia e Stelvio, oltre a un piccolo SUV su base del Jeep Avenger. Appare chiaro però che la nuova Giulia sarà il primo modello del marchio a ricevere l’elettrificazione di nuova generazione del gruppo a partire dal 2025. Secondo Imparato, questa piattaforma sarà dotata di 5G e nuove tecnologie che saranno la base per i modelli dei prossimi anni.

Appare chiaro però che la Giulia rimarrà ancora per un bel po’ il modello sportivo di punta del marchio Alfa Romeo, il che suggerisce che anche la berlina sportiva elettrica stupirà per le sue prestazioni. Tanto che sembra già confermata la versione Quadrifoglio, quella più potente a cui i fan del marchio sono molto legati.

Alfa Romeo, una Giulia che fa battere i cuori dei fan

Da tempo però i grandi appassionati del marchio di Arese sperano che tra i modelli futuri ci sia anche una station wagon, magari proprio derivata dalla Giulia. A quanto pare per ora è destinata a rimanere un sogno, ma in realtà in futuro le cose potrebbero cambiare. Infatti proprio recentemente al magazine Motorbox, il numero uno dell’azienda Imparato non ha escluso che un modello simile possa davvero tornare nel listino.

La nuova piattaforma elettrica che verrà utilizzata per la seconda generazione di Giulia, la STLA Large, consentirebbe in effetti una doppia configurazione per questa auto sia in una versione sportiva che in una versione station wagon. E in rete circolano già dei possibili rendering della Giulia Wagon. Con un modello del genere, Alfa Romeo andrebbe a sfidare due giganti del segmento come Audi (che propone la RS 4 Avant) e Mercedes (che offre la AMG C 43 Estate), oltre a BMW, che ha in listino la M3. E la Giulia wagon pensata dall’artista del web sugardesign_1 fa capire che la macchina italiana non avrebbe nulla da invidiare alle avversarie.

Le linee sono imponenti ma al tempo stesso sportive, proprio in pieno stile Alfa Romeo. E se il davanti è quello della Giulia, il posteriore è un chiaro richiamo ai lineamenti visti con la Tonale, che serviranno anche per i modelli futuri della casa italiana. Si nota poi uno spoiler sulla parte superiore e un diffusore molto generoso, oltre ad alcune minigonne molto appariscenti e gomme molto grandi, proprio a richiamare la versione Quadrifoglio dell’auto.

La Giulia Wagon sarebbe davvero un grande ritorno al passato per Alfa Romeo, che manca in questo segmento dai tempi di 156 e 159 Wagon. Due vetture che hanno sempre avuto un grande successo non solo in Italia ma anche all’estero, proprio per il fatto che nonostante l’aspetto da familiare la vettura non ha mai nascosto la sua anima sportiva.