Che cosa significa il logo della BMW? Ha una storia antichissima

La BMW è uno dei marchi più noti e amati nel mondo delle quattro ruote, ma sono pochi coloro che conoscono il suo vero significato.

Ci sono delle automobili che sono decisamente molto più importanti rispetto ad altre e soprattutto il loro nome ha saputo scrivere pagine memorabili nella storia dell’automobilismo mondiale, con la BMW che da questo punto di vista ha dimostrato davvero di essere una delle più importanti di sempre.

Se c’è una nazione che sicuramente ha dimostrato nel corso degli anni di poter essere una delle più importanti del mondo delle quattro ruote quella è senza dubbio la Germania, in particolar modo la zona sud.

Tutti quanti conosciamo perfettamente come Stoccarda possa essere vista come la più importante città del mondo per quanto riguarda le quattro ruote, perché la presenza di colossi come Mercedes e Porsche non può di certo essere dimenticata.

Nella parte orientale però vi è la Baviera, con Ingolstadt che ha potuto abbracciare il mondo Audi, ma la più importante rimane sempre il capoluogo, ovvero quella Monaco che ha potuto dare vita a un sogno occhi aperti come quella della BMW.

Stiamo parlando di una vettura che è stata fondata addirittura nel pieno della Prima Guerra Mondiale, infatti il giorno dove entrò ufficialmente nella storia delle quattro ruote fu il 7 marzo 1916 in quel di Monaco di Baviera, con la volontà di mettere subito bene in chiaro le origini del marchio.

Prima di tutto cerchiamo di spiegare che cosa significhi l’acronimo di BMW, con le lettere che stanno per Bayerische Motoren Werke, con la sua traduzione italiano che indicativamente può essere vista come la “fabbrica bavarese dei motori.”

Tutti però non sanno che nacque prima il nome, poi la azienda vende regolarmente registrata, ma nel 1916 non vi era ancora la parvenza di un logo ufficiale per questo marchio che stava per entrare nella leggenda.

Si dovette infatti aspettare un anno, dunque ottobre del 1917 per poter finalmente dare vita a un logo, con l’ispirazione che arrivò da un’altra azienda che era stata quella aveva ispirato la nascita della BMW: la Rapp Motorenwerke GmbH.

Dopo un anno e mezzo nasce il logo BMW: ecco il significato

Dunque finalmente dopo il 1917 si riuscì a dare forma a un logo, con la Rapp che inizialmente presentava un cerchio di colore bianco e nero e con al centro un cavallo da scacchiera.

La BMW decise di ispirarsi proprio per la forma di questo logo, infatti venne mantenuta esattamente identico con il nero nella zona laterale che venne fin da subito confermato, con il nome che doveva essere in bella mostra nella parte superiore.

La variante più importante però era ovviamente al centro del logo, perché venne definitivamente abbandonato il cavallo e vennero inseriti quattro quadranti di colore bianco e blu, ma che cosa significano?

Si tratta semplicemente dell’amore per la Baviera, infatti questi sono proprio i colori dello Stato a sud della Germania, con la scelta che premiò fin da subito l’azienda, infatti questo fu uno slancio straordinario per poter vendere un numero maggiore di automobili.

Il periodo massimo fu il 1929, con la BMW che è riuscita a inserire questo suo luogo all’interno di una famosa pubblicità addirittura dentro l’elica di un aereo che stava volando , con quello che fu l’anno dunque della vera svolta dell’azienda e da quel momento iniziò la vera rivoluzione, con la produzione di auto dal costo incredibile.