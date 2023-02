BMW, arriva il restyling della X6: ecco come cambia il Suv bavarese

La BMW X6 presenta il restyling della X6, che presente tantissime novità. Ecco le forme che adotterà il nuovo Suv del marchio tedesco.

In casa BMW sono stati presentati dei nuovi modelli davvero molto interessanti, rivisti nelle forme rispetto al passato ma che non nascondono delle differenze a livello di tecnologia. La casa di Monaco di Baviera ha fatto molto parlare di sé all’inizio di gennaio, per un modello rivoluzionario che è stato mostrato in anteprima mondiale.

Si tratta della i Vision Dee, mostrata a Las Vegas, che è una vettura elettrica che ha la possibilità di cambiare ben 32 colorazioni durante la marcia. Dovrebbe trattarsi della base della prima Serie 3 elettrica, che secondo le indiscrezioni è attesa per il 2025. Il marchio tedesco sta facendo enormi passi avanti in termini di mobilità sostenibile, e per il 2023 sono attese altre concept che faranno entrare gli automobilisti nell’ottica di un futuro più green.

La BMW è molto attiva su molti fronti in questo periodo, ed anche nel motorsport non si può certo dire che si stia tirando indietro. La M Hybrid V8 ha debuttato alla 24 ore di Daytona in classe LMDh, ma non ha soddisfatto le attese, chiudendo alle spalle delle rivali Acura, Cadillac e Porsche. In questa fase, c’è molto seguito anche per il reparto GT, visto l’arrivo di Valentino Rossi che è stato eletto pilota ufficiale della casa bavarese.

Nel frattempo, è giusto parlarvi di uno dei modelli presentati nelle ultime ore, che si appresta a segnare un netto passo in avanti sul fronte del design ed anche della sicurezza di bordo. Stiamo ovviamente parlando della X6 frutto di un restyling, probabilmente l’ultimo prima della nuova serie.

BMW, ecco le nuove forme dell’X6 dopo il restyling

La BMW ha da poco presentato il restyling dell’X6, che si caratterizza per diverse novità. Il suo design resta molto sportivo ed aggressivo, ma è anche all’interno che ci sono diversi aggiornamenti che riguardano il sistema di infotainmente. Spazio ad un nuovo display dalle forme ricurve, con ben 14,9 pollici di dimensioni.

Il sistema è nettamente stato evoluto, e c’è anche l’occasione, per chi si trova al suo interno, di collegarsi con la nuova rete 5G. Arriva anche un nuovo sistema di frenata di emergenza, in grado di rilevare diversi pericoli in più, anche provenienti dal senso di marcia opposto rispetto a quello in cui l’auto sta viaggiando.

Molto importante anche il riconoscimento di chi va a piedi o dei ciclisti a bordo strada, insomma, un sistema intelligente che ha l’obiettivo di salvare molte vite umane. Tra gli optional è interessante segnalare la presenza delle sospensioni adattive, mentre i motori sono tutti ibridi.

A spopolare in casa BMW c’è la tecnologia mild hybrid da 48 volt, con la batteria che è stata posizionata nel cofano del propulsore. La vettura più spinta di questo restyling è sicuramente la X6 M60i Drive, spinta da un portentoso V8 da 4,4 litri, turbo benzina, che sprigiona la bellezza di 530 cavalli.

Considerando che si tratta di un Suv, le sue performance sono davvero fenomenali, perché è in grado di spingersi sino a 100 km/h in appena 4,4 secondi. Per quanto riguarda l’anteriore, arrivano dei nuovi fari Laser totalmente ridisegnati, e che fosse questa la parte più ricca di novità si era capito già l’estate scorsa.

La nuova X6 aveva infatti girato in quel del Nurburgring Nordschleife con la parte anteriore tutta mimetizzata tramite la livrea camouflage, lasciando intendere che il modello sarebbe cambiato in quella zona. Nelle ultime ore, sono apparse anche le prime immagini di questo nuovo gioiello, e per farvele vedere abbiamo selezionato un video che è stato caricato sul canale YouTube “MV Auto“.

Le forme sono davvero aggressive, anche se l’eleganza è sempre di alto livello quando si parla di un costruttore simile, che ancora una volta ci ha davvero sorpresi in positivo. Potete farvi un’idea delle sue forme grazie al video che vi abbiamo postato, nell’attesa di scoprire i nuovi gioielli che sono previsti per i prossimi mesi. La casa di Monaco di Baviera non vuole smettere di stupire.