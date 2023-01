BMW, arriva il restyling della Serie 1? Ecco come sarebbe (VIDEO)

La BMW presenterà presto il restyling della Serie 1, e le sue forme sono state immaginate in un render. Ecco come potrebbe essere.

In casa BMW lo sguardo al futuro prosegue, ed in questi giorni abbiamo avuto modo di parlare molto dei modelli che verranno nei prossimi anni. La casa di Monaco di Baviera è stata tra le protagoniste del CES di Las Vegas, dove ha tolto i veli ad un modello a dir poco rivoluzionario, che potrebbe fare scuola nel futuro.

Si tratta della i Vision Dee, una vettura full electric che ha tra le sue peculiarità quella di poter cambiare ben 32 tonalità di colore, come visto direttamente nella città più famosa del Nevada. L’auto ha stregato tutti, e da quello che si dice, sarà la base della nuova Serie 3 totalmente elettrificata che vedrà la luce nel 2025.

Questo gioiello farà parlare molto di sé in questi mesi, così come la BMW in generale che crede molto nella mobilità sostenibile. Il marchio bavarese è impegnato anche nel motorsport, ed alla fine di questo mese assisteremo all’attesissimo debutto della LMDh ibrida, la M V8 Hybrid, che è stata presentata già un anno fa, ma che non ha ancora messo piede sull’asfalto per una competizione ufficiale.

Nel mondo delle corse non c’è ancora troppo spazio per l’elettrificazione completa, tranne che per la Formula E, e l’ibrido continua ad essere la tecnologia più utilizzata. La sfida sarà con case come la Porsche, la Cadillac e l’Acura, in attesa del passaggio al FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans nel 2024. Il marchio tedesco sarà sotto gli occhi di tutti anche per via dell’ingaggio di Valentino Rossi come pilota ufficiale, che sabato prossimo farà il proprio esordio sulla M4 GT3 all’attesissima 24 ore di Dubai. Il “Dottore” vuole azzittire gli scettici, facendo conoscere il suo grande valore anche sulle quattro ruote.

Nel frattempo, il marchio tedesco continua lo studio anche su una nuova vettura che è attesa per la metà del 2023, ovvero il restyling della Serie 1. Alcune sue foto sono circolate la scorsa estate durante dei test privati, ma con alcune parti camuffate per non mostrare in anticipo le proprie forme. Nelle prossime righe vi daremo conto dei suoi segreti ed anche di alcuni render molto ben realizzati.

BMW, ecco come sarà la Serie 1 restyling

La BMW si sta preparando alla presentazione del restyling della Serie 1, che è attesa per la metà del 2023. Alcuni prototipi del mezzo rivisto sono stati fotografi nel corso dell’estate passata, e si possono apprezzare alcune novità interessanti che riguarderanno, a logica, anche la versione definitiva.

Tra le cose che non dovrebbero cambiare ci sono i gruppi ottici anteriori, anche se le protezioni montate dai tecnici della casa di Monaco di Baviera non consentono di dare un giudizio definitivo. Diversa la griglia frontale, che pare essere stata abbassata sposando i canoni stilistici delle ultime vetture tedesche che sono state presentate in questi anni.

I prototipi di cui abbiamo avuto alcune foto sono due, e ce n’è uno che ha delle forme decisamente più aggressive e sportive. Ciò fa pensare che si possa trattare di una versione M, ovvero quella più prestazionale e che è attesissima da molti fan. Molto diverso, infatti, l’impianto frenante, così come le prese dei freni stesse e lo scarico con ben quattro uscite, che non può far pensare ad un modello convenzionale.

Per quanto riguarda gli interni, dalle poche foto diffuse si intravede la mancanza della leva del cambio automatico, e dovrebbe esserci anche un doppio display del tutto nuovo e che andrà a sostituire il vecchio sistema analogico di infotainmente. La BMW vuole fare le cose per bene su questo nuovo modello, ma ad oggi non abbiamo ancora scatti ufficiali che ce ne svelano le forme senza coperture.

Per farvi avere una prima idea di questo veicolo, abbiamo postato in basso il video caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, in cui è presente un render realizzato sulla base delle indiscrezioni e delle poche foto circolate. L’aspetto è molto aggressivo con forme piuttosto importanti, ma è chiaro che non si tratta ancora del modello definitivo. Tuttavia, questo canale offre sempre degli splendidi lavori, che molto spesso si avvicinano notevolmente alla versione finale.

Come sempre, ci teniamo che a scoprirne le forme siate voi stessi, per cui vi lasciamo a queste immagini che vi permetteranno di avere una prima presa di contatto con la Serie 1 in versione restyling. Come detto, la data di presentazione non è ancora stata svelata, ma dovrebbe avvenire a metà del 2023, quando avremo le prime risposte a tutte le nostre curiosità sul veicolo.