Ferrari, Charles Leclerc non si arrende: arriva una promessa da brividi

Nel giorno della presentazione della Ferrari SF23, un emozionato Charles Leclerc ha parlato degli obiettivi della prossima annata.

E’, ufficialmente, iniziata la quinta stagione da ferrarista di Charles Leclerc. Il car reveal più atteso dell’anno ha messo in luce una certezza: il ferrarista sulla SF23 vuole lottare per il trionfo mondiale. Il 2022 è stato solo un assaggio, d’ora in avanti la Scuderia modenese non più sbagliare nulla. I tre successi della passata stagione e le nove pole position non hanno consentito un reale testa a testa con Max Verstappen.

Il bicampione della Red Bull Racing ha dominato, pur con due partenze al palo in meno, conquistando 15 Gran Premi e 2 Sprint Race. Per la Rossa non sarà facile piegare la resistenza dei campioni in carica, ma c’è una voglia matta di stupire. Per farlo Leclerc avrà a disposizione una nuova wing car, migliorata in ogni dettaglio. Si è partiti dall’affidabilità dei motori Superfast che, nel 2022, non hanno fatto dormire sogni tranquilli ai ferraristi. Sia Leclerc che Sainz sono andati incontro ad avarie tecniche che hanno determinato pesanti DNF e conseguenti penalità in griglia. Ferrari, Charles Leclerc è tornato burlone: incredibile cosa ha fatto.

Il duo della Rossa è stato costretto a cambiare sei Power Unit a testa, ma ai nastri di partenza della 74esima edizione del campionato di F1 i problemi dovrebbero essere stati risolti. Parola di Frederic Vasseur, neo team principal della Scuderia Ferrari. Il francese ha preso il posto del dimissionario Binotto che, in quattro stagioni nel ruolo di team principal, sarà ricordato più per le sue gaffe che per altro. La Ferrari ha toccato il fondo per due anni e mezzo, a causa dell’accordo firmato dal motorista svizzero. La carriera di Charles è stata, pesantemente, condizionata dalla scarsità tecnica delle monoposto SF1000 e SF21.

Una volta salito sulla F1-75 la musica è cambiata ed ha marcato un hat-trick in Bahrain e un grand chelem in Australia. Il #16 ha anche battuto Max Verstappen tra le mura nemiche del RB Ring. Il secondo posto finale non basta più, ora tocca vincere. La SF23 è stata perfezionata sul piano telaistico, alleggerita in ogni elemento e, secondo alcuni rumor, potenziata con cavalli extra per renderla un punto di riferimento. L’ultimo campione del mondo della Rossa è stato Kimi Raikkonen, nel lontano 2007. Nella stagione successiva arrivò l’ultimo titolo costruttori. A 15 anni di distanza non è più possibile accontentarsi della seconda piazza.

Le parole toccanti di Charles Leclerc

Sainz e Leclerc sono sembrati pronti ed eccitati in vista del 2023. Il contratto dello spagnolo è stato prolungato quasi alle stesse condizioni economiche di quello del monegasco. I due saranno compagni di squadra almeno sino al termine del 2024, poi si vedrà. Il pilota della FDA ha assicurato che darà tutto. Estasiato dalle linee della SF23, nel giorno della presentazione a Maranello, Charles ha dichiarato: “L’obiettivo chiaramente è vincere, la sensazione della vittoria è quello che motiva me e tutto il team. Chi sarà il più veloce tra me e Sainz? Ci spingeremo a vicenda fino alla fine”.

Il #16 ha avuto la fortuna di guidare per primo la nuova vettura. Ha vinto il ballottaggio con un lancio della monetina nelle mani del team principal Vasseur. Il clima è stato molto disteso. “Tanta preparazione quest’inverno. Ho trascorso tanto tempo sulle Dolomiti per allenarmi, le adoro – ha spiegato Charles Leclerc, che è poi salito sulla SF-23 per i primi giri sul circuito di Fiorano – poi sono tornato a Maranello con tanto lavoro al simulatore. La presentazione è il momento più emozionante dopo tutto questo tempo speso a lavorare al progetto. E’ speciale avere i tifosi qui. Quando veniamo a Maranello è sempre incredibile vedere così tanti tifosi e tutta questa passione. Come ha detto Carlos, succede solo con la Ferrari ed è questo che rende il team speciale“.