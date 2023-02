Ferrari, Charles Leclerc è tornato burlone: incredibile cosa ha fatto

In una delle serate più folli della storia del Festival di Sanremo, Charles Leclerc si è divertito a fare scherzi. Ecco cosa ha combinato.

Il pilota della Scuderia Ferrari presenterà a Maranello la nuova monoposto con cui prenderà parte alla stagione 2023. La quinta annata del ragazzo della FDA dovrebbe essere quella della definitiva consacrazione. Il #16 lo ha ribadito in più di un’intervista che si sente pronto a lottare per la conquista del titolo iridato.

Il monegasco, nel 2022, aveva iniziato in modo perfetto il campionato, vincendo due delle prime tre corse. La F1-75 sembrava essere il punto di riferimento in pista e tutto lasciava presagire un futuro radioso, ma le sventure lo hanno falcidiato. I motori Superfast sono andati in fiamme e le strategie lo hanno molto penalizzato. Da un vantaggio di 46 punti su Max Verstappen dopo 3 GP si è ritrovato, nel giro di poche settimane, a dover inseguire, in una libertà gerarchica totale che non lo ha aiutato.

Mattia Binotto, nonostante fosse palese il cavallo di punta della squadra, ha continuato a mettere sullo stesso piano i ferraristi, stendendo un tappeto rosso a Verstappen. Quest’ultimo, forte di un team che lo ha sempre sostenuto, ha collezionato 15 gare su 22, conquistando anche 2 Sprint Race. Per Leclerc non c’è più stato nulla da fare dopo il ritiro al Paul Ricard. Da lottare per la corona iridata è passato a doversi difendere dagli attacchi del secondo pilota della Red Bull Racing. Sergio Perez, infatti, ha rimontato e ha rischiato di sottrarre la seconda piazza a CL16 in classifica piloti.

Grazie alle sue abilità Leclerc ha chiuso secondo in classifica, ma con uno dei più ampi margini dal leader della storia della F1. Nel 2023 la Ferrari non potrà ripetere gli errori e dovrà prendere delle decisioni nel corso della stagione. I contratti di Leclerc e Sainz scadranno al termine del 2024. Qualora dovessero arrivare solo sporadiche vittorie, il monegasco potrebbe anche decidere di non prolungare il sodalizio. Il suo desiderio sarebbe fare la storia a Maranello, ma rischia di rimanere un eterno incompiuto.

Nel 2022 non sono bastate ben 9 pole position (2 in più di Max Verstappen) per lottare per l’iride. Charles ha vinto solo in Bahrain, Australia e Austria, mentre Sainz si è issato sul primo gradino del podio nella tappa inglese di Silverstone. Dopo un anno ricco di pressioni, Charles ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Vasseur, al posto di Binotto. In inverno si è preparato fisicamente all’annata più lunga di sempre, considerato anche il numero doppio di SR. F1, Leclerc resta in Ferrari? Vasseur ha già un’idea in mente. Pirro, parole al miele per Frederic Vasseur: sentite cosa ha detto.

Charles Leclerc protagonista al Festival

Il monegasco ha deciso di partecipare ad una delle serate più assurde della festa della musica italiana, affiancato da Antonio Fuoco. Tantissimi i vip presenti in Liguria che non hanno mancato all’appuntamento. I due della FDA si sono messi in macchina e hanno assistito dalla prima fila al siparietto tra Fedez e Rosa Chemical. La sua reazione sui social è diventata virale. Tuttavia a far esplodere il popolo di Twitter è stata l’ironia dell’alfiere della Rossa, in merito al televoto.

Leclerc ha suggerito su Twitter il suo numero di scuderia che, naturalmente, è il 16. La replica di Paola e Chiara è stata fulminea, dato che 16 era il loro codice nella kermesse musicale. Scherzi a parte, la presenza del ferrarista ha riempito di gioia i suoi fan che lo adorano anche per la sua genuinità, oltre che per la sua innata velocità in pista.