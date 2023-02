Marquez, altra bordata a Valentino Rossi: ormai è guerra aperta

L’otto volte campione del mondo della Honda, Marc Marquez, ha parlato di Valentino Rossi nella serie dedicata alla sua carriera.

Vi sono storie che meritano di essere raccontante in un film o quantomeno in una serie. La vita di Marc Marquez è stata ricca di alti spettacolari e bassi atroci. Negli ultimi anni la MotoGP è rimasta orfana del suo centauro migliore, senza nulla togliere ai tre campioni del mondo che hanno approfittato del suo impiego part-time.

La Honda ha reso grande il Cabroncito, come in egual misura, il #93 ha portato sul tetto del mondo la casa di Tokyo. Senza il suo alfiere di punta, il marchio dell’ala dorata è scivolato all’ultimo posto della classifica costruttori. Un passo indietro dettato, non solo dai problemi fisici di Marc, ma anche da soluzioni tecniche che non hanno funzionato. In passato il catalano ha vinto 6 titoli in top class, sempre con Honda, intervallati dal terzo posto del 2015.

In molti ritengono che l'antipatia tra Rossi e Marquez sia nata nella tappa di Assen del 2015. I due si sfidarono sino all'ultimo giro del Gran Premio d'Olanda, ma lo spagnolo non digerì la vittoria del centauro della Yamaha che era già leader classifica e pretese delle scuse che non arrivarono mai. Nel finale di stagione Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si giocarono il titolo mondiale, ma tra i due compagni di squadra si infilò il #93. In Malesia arrivarono al contatto, con il noto fallo di reazione del #46. Uno sbaglio che gli costò la vittoria della decima corona.

Marquez fece di tutto per irretire il centauro di Tavullia, sino al colpo decisivo. La penalità a Rossi per l’ultimo atto servì su un piatto d’argento il titolo a Lorenzo, ma come se non bastasse, il pilota della Honda decise di proteggergli le spalle, non osando sorpassarlo. Tra Rossi e Marquez è calato il silenzio, tra illazioni e veleni accertati. Negli anni successivi Rossi ha avuto un inevitabile declino sino al ritiro del 2021, mentre Marquez ha dominato la MotoGP sino al 2019. Il grave infortunio alla spalla di Jerez de la Frontera del 2020 ha frenato una ascesa che sembrava implacabile.

L’inizio dell’antipatia tra Marc Marquez e Valentino Rossi

Prime Video ha prodotto una serie sulla top class e una dedicata, esclusivamente, a Marc Marquez. Dovrebbe arrivare anche la seconda stagione di Unlimited, ma ora l’attenzione è tutta sul Cabroncito. Nei primi episodi è emerso un profilo unico del campione, tra fatti inediti e racconti sulla sua infanzia. Oggi Marc vive a Madrid, insieme a suo fratello Alex, avendo lasciato la sua Cervera. Nella serie emergono i suoi problemi di salute, le telefonate ai medici e i sacrifici per pesanti riabilitazioni.

Nella serie si è toccato anche il tema Valentino Rossi. L'otto volte campione del mondo era un grande fan del Dottore. "Per me Valentino è show! Era il mio idolo", ha esordito Marquez. La mamma del centauro spagnolo ha confermato che, da bambino, collezionava tutti i modellini delle moto del centauro di Tavullia. Poi qualcosa si è rotto, ma secondo Marc è antecedente al 2015.

“Nel 2014 dopo Misano sono stato invitato al ranch. Lì ho fatto il record della pista e da quella cosa il nostro rapporto si è raffreddato, non so perché, forse gli ha dato fastidio”, ha tuonato il campione della Honda. Nel noto Ranch del Dottore si sono sfidati tantissimi campioni, ma in pochi sapevano del record ottenuto da un giovane Marquez. L’anno prima della stagione della discordia. Jorge Lorenzo avrebbe avuto la possibilità di vincerlo anche senza aiutini, ma sarebbe stato giusto che i compagni della Yamaha si sfidassero senza intrusioni esterne.