Quanto costa un tagliando auto Ferrari? Emerge un dato a sorpresa

Possedere una Ferrari è il sogno di tutti gli appassionati di supercar. Essendo un’auto di lusso i costi per mantenerla non sono esigui.

Per avere nel proprio garage una Rossa occorrono molti soldi, ma le cifre nelle fatture dei tagliandi di manutenzione vi lasceranno a bocca aperta. Quando si acquista una Ferrari è necessario rivolgersi esclusivamente a concessionari ufficiali.

Solo mani sapienti possono toccare la meccanica di una Ferrari. Un tagliando per una vettura del Cavallino può arrivare ad importi rilevanti, ma quanto si spende di preciso? Prendiamo ad esempio una F430. Quest’ultima prese il posto della 360 Modena e divenne, nel giro di pochi anni, una delle vetture più amate della storia della casa modenese. La berlinetta sportiva prodotta dalla Ferrari dal 2004 al 2009 fu esposta la prima volta al Motor Show di Parigi. Lasciò tutti senza fiato, anche per un allestimento che sfruttava le conoscenze della Scuderia nella categoria regina del Motorsport.

La F430 segnò un netto passo in avanti rispetto ai modelli precedenti, equipaggiando l’E-Diff, un differenziale elettronico con il noto manettino per settare la vettura in base alle diverse esigenze. Per il Cavallino fu una svolta epocale. Il primo vero passaggio alla concezione moderna di auto sportiva ipertecnologica. La F430 fu un successo planetario, anche per la grande versatilità. Il motore a benzina V8 da 4.308 cc regalava 490 CV a 8.500 giri/min e 465 Nm di coppia a 5.250 giri/min, l’80% dei quali al di sotto dei 3.500 giri/min. Ferrari Testarossa venduta e a cifra folle: guardate perché.

Un’auto da sogno, in grado di spingersi sino a 315 km/h, potendo scattare da 0 a 100 in 3,6 secondi. La berlinetta incarnava il DNA autentico della Rossa, grazie anche ad una doppia presa d’aria anteriore di forma ovoidale come quella 156 F1, quest’ultima rinominata bocca di squalo. Con 172.000 euro era possibile sedersi nell’abitacolo di una vera supercar. La versione Spider mediamente costava di più rispetto alla Coupé. Oggi la F430 viene quotata usata sui 150.000 euro, ma si riesce a trovare anche a meno. Nonostante siano passati molti anni dalla sua uscita di scena, passando il testimone alla 458 Italia, il prezzo si è mantenuto elevato. Ma quanto costa mantenerla?

Ferrari, tagliandi e manodopera

Non basta avere, semplicemente, i soldi per l’acquisto, una supercar come la F430 va anche ben tenuta. Non tutti hanno l’esperienza per guidarla e manutenerla in modo raffinato. Ciò che fa la differenza è la cura maniacale della gestione sul lungo periodo. I primi sette anni di vita di una moderna Ferrari richiedono poche ore manodopera rispetto alla complessità tecnologica del mezzo. Per chi acquista una Ferrari, dal 2011 è stato stabilito il programma Ferrari Genuine Maintenance, che nel prezzo d’acquisto della vettura nuova già annovera i primi sette anni di manutenzione ordinaria in officine autorizzate.

In sostanza sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma prima del 2011 le auto potrebbero essere state toccate da mani non esperte, quindi controllate sempre che tutti i ricambi siano originali. La Ferrari F430 prevede manutenzioni almeno una volta l’anno o ogni 10 mila km. In media il primo tagliando a 10.000 km costa sui 1000 euro. Il secondo tagliando a 20.000 km viene a fare sui 1544 euro. Il terzo tagliando, a 36 mesi o dopo 30.000 chilometri, prevede il medesimo esborso del primo. Si tratta di operazioni base, come il cambio olio motore e filtro, filtro abitacolo, liquido freni e controlli vari. Qual è la Ferrari più rara? Si tratta di un modello davvero iconico.

Il quarto tagliando è sulle stesse cifre del secondo mentre il quinto tagliando da effettua dopo 5 anni o a 50.000 chilometri viene sui 1300 euro. In questo caso vengono anche sostituite le candele. Il sesto tagliando, dopo 6 anni o 60.000 chilometri, comporta un investimento di altri 1544 euro. Con il programma sarete coperti anche per il settimo anno. Non mancheranno anche le attenzioni al filtro aria motore, cinghia e liquido freni. In totale i costi ammontano in media a circa 1300 euro all’anno, salvo riparazioni straordinarie. Non è gratis è un programma ufficiale a beneficio di tutti i clienti del Cavallino. Un incentivo in più a scegliere Ferrari, ma sul lungo periodo mantenerla può essere importante.