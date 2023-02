Qual è la Ferrari più rara? Si tratta di un modello davvero iconico

La Ferrari è uno straordinario marchio di italianità e ci sono alcuni modelli che riescono a essere ancora più rari e introvabili di altri.

Sono tantissime le automobili che sono state in grado di entrare nel mito e nell’immaginario collettivo come dei mostri di potenza e di splendore, ma la Ferrari è di sicuro quella più amata al mondo ed ecco perché un suo modello è considerato quasi introvabile.

Le quattro ruote sono una delle più grandi passioni degli italiani, con la Ferrari che rappresenta il sogno più bello che qualcuno potrebbe mai vivere nel momento in cui trovasse di fronte un’automobile.

Il Cavallino Rampante ha avuto modo di far battere il cuore di milioni di persone e appassionati, ma esiste un modello che forse non avete mai nemmeno sentito nominare tanto è stato considerato unico e inarrivabile.

Stiamo parlando infatti della Ferrari 250 GTO, probabilmente quella che ha permesso in assoluto di raccontare per filo e per segno nel mondo lo straordinario mito della Rossa.

Il suo straordinario successo è dovuto in particolar modo al fatto che ha avuto modo di consolidarsi sul mercato non soltanto come una favolosa Granturismo, ma allo stesso tempo anche come una leggiadra Sport.

L’idea infatti era di poter far correre questa automobile anche nelle più importanti corse di tutto il mondo, in modo tale da uscire anche dal solo concetto legato alla F1.

La vettura ebbe modo di poter vincere una serie incredibile di gare, come per esempio la 12 ore di Sebring, con i protagonisti che furono Phil Hill e Olivier Gendebien, senza poi dimenticare i trionfi eroici come a due Tourist Trophy.

In uno di questi vi corse anche uno di quelli che in F1 era un grande rivale della Ferrari, ovvero Graham Hill, con la Ferrari GTO 250 del 1962 che ha saputo per alcuni anni diventare leggendaria e ancora oggi è un sogno per i collezionisti.

Questa vettura infatti è considerato un cimelio per tutti gli amanti della Rossa, tanto è vero che per averla a Monterrey vennero spesi in totale 43,9 milioni di euro all’asta per poterla avere, una cifra davvero incredibile.

Ferrari GTO 250: caratteristiche motore

Dunque la Ferrari GTO 250 è quella che ancora oggi viene considerata dai collezionisti come la più bella versione del Cavallino Rampante che sia mai stata inventata, per questo motivo sono sempre di più coloro che la vogliono avere nel proprio garage.

Il motore al suo interno si tratta di un 12 cilindri a V longitudinale che viene posto anteriormente, con la potenza dei suoi cavalli che variano da un totale di 295 a un massimo addirittura di 302 nelle sue ultime edizioni.

Si tratta di una vettura che all’inizio degli anni ’60 era in grado di toccare la folle e assurda velocità di 280 km/h, il che fa capire come mai nelle gare per le macchine da strada riusciva praticamente sempre a ottenere il risultato massimo.

Come automobile può essere definita una berlinetta adatta per due persone al suo interno, ma di sicuro se doveste essere una coppia vi ritrovereste in breve tempo con una delle auto più belle che abbiate mai visto.

Insomma la Ferrari ha saputo fare davvero tantissime automobili di altissimo livello, ma quello che nessuno potrà mai negare è il fatto che non sia mai esistita una vettura tanto affascinante e immortale come la GTO 250, un modello unico.