Elettra Lamborghini, vista la sua macchina? E’ un gioiello

Elettra Lamborghini è un personaggio davvero molto noto eppure nessuno potrebbe mai immaginare qual è la macchina in suo possesso.

Da diversi anni a questa parte le influencer sono diventate sicuramente tra i personaggi più seguiti e famosi del mondo, motivo per il quale anche una ragazza come Elettra Lamborghini ha avuto modo di far parlare di sé non soltanto per le proprie imprese sui social, ma anche nella vita privata.

La nota figlia d’arte di uno dei più noti imprenditori d’Italia è da diverso tempo sulla bocca di tutti per essere una delle ragazze di sicuro più belle e trasgressive che si siano mai viste nei nostri confini.

Il suo fisico e la sua bellezza sono tali da averla resa un vero e proprio fenomeno assoluto nei social network e per questo motivo i suoi follower non vedono l’ora di poter conoscere nuovi aggiornamenti quotidiani sulla sua vita.

Per molti infatti è abbastanza scontata la risposta su quale automobile guidi la bella Elettra, ma per quanto vi possa sembrare assurdo in realtà dovete completamente dimenticare l’azienda di famiglia.

Ogni volta che la bella cantante decide di cambiare città o spostarsi per poter fare anche solo la spesa utilizza un mezzo sicuramente ben visibile e che non passa inosservato, ma che allo stesso tempo è ben lontano dall’Italia.

Lei infatti guida una Jaguar E-Pace, un Suv nemmeno così imponente come la straordinaria storia britannica del marchio vorrebbe far credere, ma in realtà siamo di fronte a un mezzo davvero favoloso.

Prima di raccontare nel dettaglio questa vettura ci teniamo a precisare come Elettra Lamborghini ovviamente doveva in qualche modo personalizzare la carrozzeria, infatti non è per nulla difficile riconoscerla in giro per la città.

Il colore della sua Jaguar infatti è totalmente rosa shocking, un risultato che le permette così di far parlare di sé davvero in tutte le zone del mondo e con l’Italia che ormai conosce i suoi eccessi e la sua persona.

Elettra Lamborghini con la Jaguar E-Pace: caratteristiche prezzo

Dando uno sguardo alle caratteristiche della Jaguar E-Pace possiamo subito constatare come si tratti di un mezzo dalle dimensioni abbastanza contenute per essere un Suv della casa inglese.

La sua lunghezza infatti tocca i 440 cm, per poi passare a una larghezza da 198 cm e infine a un’altezza di 165 cm, il che le permette comunque di essere molto comoda e spaziosa.

Naturalmente non poteva essere diversa da una cinque posti, con la E-Pace che risulta essere una delle versioni maggiori aggiornate in ambito tecnologico, con una serie di optional davvero infiniti.

Non possiamo dire con certezza che tipo di motore monti al proprio interno la bella Lamborghini, anche perché la Jaguar ha spaziato moltissimo per la sua realizzazione, basti pensare infatti come siano quasi tutte ibride, con la sola eccezione del gasolio.

La prima variante, che si tratta di una ibrida classica a benzina, prevede addirittura un motore molto limitato da soli 3 cilindri e con 1500 cc di cilindrata e con 160 cavalli al suo interno, ma il prezzo base parte comunque da 49.145 euro.

La versione più prestazionale tra le tante, prevede comunque un motore da 4 cilindri al suo interno e con 300 cavalli, ma in questo caso riesce a volare fino a 241 km/h e in questo caso il prezzo è di 67.520 euro.

Elettra Lamborghini dunque ha “tradito” l’azienda di famiglia per passare ai rivali della Jaguar, ma questo dimostra ancora una volta la sua grande voglia di costruirsi una carriera propria.