Hamilton si rimbocca subito le maniche: gesto stupendo dell’inglese

Lewis Hamilton è un fenomeno in pista, ma colpisce sempre di più anche il suo straordinario cuore che mette in ogni sua iniziativa.

Ci sono degli sportivi che non riescono in alcun modo a limitare la propria esistenza solamente al proprio mestiere, ma capiscono che possono fare moltissimo per gli altri e per coloro che soffrono in tutto il mondo, con Lewis Hamilton che da questo punto di vista è il numero uno.

Il britannico infatti non è solo da considerarsi come un sette volte campione del mondo, un record che gli permette di guardare tutti dall’alto verso il basso assieme a Michael Schumacher, ma in varie occasioni ha mostrato anche il suo immenso cuore.

Tutte le iniziative che ha portato avanti con “Mission 44″ e i messaggi che ha lanciato in varie circostanze prima e dopo le gare, fanno capire come il britannico non si voglia semplicemente limitare alle vittorie nello sport, ma punta a essere un fenomeno nella vita.

Sappiamo ormai bene tutti come un gravissimo e drammatico terremoto abbia sconvolto le vite dei cittadini del Sud della Turchia e del Nord della Siria, con migliaia di persone che da un giorno con l’altro si sono ritrovate senza casa.

Si è trattata di una notizia che ha sconvolto tutti quanti ed Hamilton, non appena aveva sentito del dramma, aveva subito postato sul proprio canale Instagram una testimonianza del fatto che voleva essere quanto più vicino possibile al popolo turco e a quello siriano.

Lewis però non è uno che è mai rimasto troppo fermo e soprattutto non ha mai voluto limitarsi solamente alle chiacchiere e alle parole ed è per questo che era assolutamente prevedibile il fatto che si sarebbe fin da subito fiondato nel far partire una raccolta fondi.

L’inglese dunque ha deciso addirittura di dare la possibilità ai suoi follower di aiutare la popolazione colpita dal terremoto con due modalità diverse, facendo così in modo tale da non lasciare nessuno senza i viveri necessari.

Hamilton in aiuto di Turchia e Siria: cosa sta facendo?

Nella prima storia che ha pubblicato Hamilton riguardo a questo dramma, ha deciso di condividere il link di donation.irfc.org, un’associazione che si prenderà fin da subito cura della popolazione grazie a dei pasti, aiuto psicologico, primo soccorso e qualsiasi altra emergenza.

Basterà schiacciare in questo link per poter avere la possibilità di donare a proprio piacimento una cifra per dare una mano a queste persone in grave difficoltà, ma non si tratta dell’unico aiuto che ha deciso di portare avanti.

Subito dopo infatti ha voluto dare spazio anche a humanappeal.org.uk, un’altra associazione che in questo caso si trova direttamente sul luogo, con l’obbiettivo che dunque è quella di dare immediata assistenza alla popolazione di fronte a una tragedia di portata così immane.

Il loro lavoro infatti sarà direttamente collegato a quello delle autorità turche e siriane, con il loro supporto che è già stato approvato dai due governi, con Hamilton che anche in questo caso invita i suoi follower a donare.

Si tratta di un gesto davvero sensazionale, anche perché il profilo del sette volte campione del mondo è seguito da un totale pazzesco di ben 31,4 milioni di follower, numeri che fanno davvero girare la testa e in questa straordinaria quantità di persone sicuramente non mancheranno coloro che vorranno dare una mano a questa gente in difficoltà.