Hamilton, dedica straziante: i suoi tifosi sono tutti in lacrime

Lewis Hamilton ha sempre dato risalto al proprio lato umano, con il britannico che anche di recente ha realizzato una stupenda dedica.

In questi anni abbiamo potuto apprezzare un Lewis Hamilton non soltanto straordinario e veloce in pista, con il britannico che ha saputo vincere la bellezza di ben sette titoli mondiali nella sua straordinaria carriera, ma anche come uomo ha davvero pochi eguali al mondo.

Tante volte si dice che è facile essere una bella e brava persona quando le cose vanno bene, con Lewis Hamilton che di sicuro ha vissuto un periodo straordinario nella propria carriera tra il 2014 e il 2020.

In questo arco temporale infatti perse solamente il titolo Mondiale del 2016, anno in cui il trionfo passò nelle mani del compagno di squadra Nico Rosberg, per ritornare di gran carriera a vincere altri quattro Mondiali subito dopo.

Il fenomeno britannico è sicuramente uno dei più grandi piloti della storia, per questo motivo ha fatto davvero scalpore il fatto che al termine di questa stagione non sia riuscito a vincere nemmeno una gara, oltre a non aver realizzato neppure una Pole Position.

Questo fa capire perfettamente come la Mercedes abbia vissuto l’anno peggiore della propria storia recente, ma nonostante questo non ha mai perso il sorriso il grande Lewis, perché sa benissimo che ci sono delle tragedie ben più gravi di una sconfitta in pista.

Lo sa benissimo soprattutto nel momento in cui nazioni come Turchia e Siria stanno vivendo un periodo drammatico come quello che ormai è noto da qualche giorno, con il terremoto che ha sconvolto la zona sud orientale dello Stato europeo e quello nord occidentale della controparte asiatica.

“Il mio pensiero va tutte quelle persone in Turchia, Siria e tutte quelle aree che sono state colpito da questa tragedia. Assolutamente straziante“.

Per quanto chiaramente siano solamente parole e non possano in alcun modo risolvere il dramma che stanno vivendo quelle persone tra la Turchia e Siria, fa comunque molto piacere constatare come uno sportivo noto e famoso come Hamilton abbia deciso di dedicare anche solo una storia su Instagram a tutte queste povere persone.

Hamilton ricorda il terremoto in Turchia e Siria: evento straziante

Quando si parla di solidarietà Lewis Hamilton è sempre in prima linea, con il 7 volte campione del mondo che nella propria carriera non si è mai tirato indietro di fronte a queste sciagure.

In tantissime circostanze infatti ha allungato sempre una mano nei confronti dei più deboli, con i suoi meravigliosi gesti di solidarietà che non sono mai passati inosservati.

Ricordiamo infatti come di recente abbia deciso di dare vita a “Mission 44“, con il numero che chiaramente è un richiamo a quello che utilizza in pista, con il suo obiettivo che è quello di aiutare quanti più bambini di colore a coronare il proprio sogno entrare in F1.

Siamo dunque certi che ci potrebbe essere addirittura la possibilità di assistere a un Lewis Hamilton pronto a delle cospicue donazioni per poter aiutare le popolazioni turche e siriane in grossa difficoltà.

Ovviamente la tragedia è avvenuta solamente da poche ore, dunque bisogna ancora cercare di capire come poter operare in modo tale da aiutare effettivamente queste persone ma di una cosa siamo assolutamente certi, ovvero che Lewis Hamilton cercherà in tutti i modi di dare il proprio straordinario contributo alla causa per poter far tornare il sorriso sul volto di queste persone.