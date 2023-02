Marc Marquez racconta il suo dramma: parole agghiaccianti

Marc Marquez ha patito le pene dell’inferno nelle ultime tre stagioni. La sua storia potrebbe essere riscritta nel 2023 con una nuova fase di carriera.

Per il mondo intero gli ultimi 3 anni sono stati pesanti, a causa della pandemia da Covid-19 e delle problematiche economiche derivanti anche dall’invasione russa in Ucraina. Per Marc Marquez si è aggiunto a tutto ciò anche il periodo, mentalmente più duro, della sua carriera professionale. Non avrà avuto problemi economici, ma ciò che ha passato non si può augurare neanche al peggior nemico.

L’otto volte campione del mondo sembrava sul procinto di superare il numero di successi dei più grandi della storia del motociclismo. Nel 2019 aveva dominato l’ennesimo campionato in sella ad una Honda da sogno. Nel 2020 sarebbe arrivato anche suo fratello Marquez nella grande famiglia Honda. Tutto, però, si è dissolto al secondo round del campionato. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il catalano ha impattato sull’omero destro, infortunandosi in modo grave alla spalla. La placca inserita nel braccio si è spezzata qualche settimana dopo, anche perché i medici avevano sottovalutato il problema.

Il Cabroncito fu costretto a saltare l’intera annata 2020, consegnando di fatto il titolo nelle mani del connazionale Joan Mir. Nel 2021, dopo sofferte operazioni, MM93 sembrava, a tratti, tornato quello dei tempi migliori. I successi in Germania, Stati Uniti e Italia sembravano poterlo rilanciare ad altissimi livelli in vista del 2022. Ancora una volta un infortunio frenò le ambizioni di Marc. Stavolta un tonfo su una moto da cross in un test privato in Spagna determinarono un nuovo caso di diplopia.

Il rider aveva già sofferto alla vista ai tempi della Moto2, perdendo un mondiale. Dopo i problemi di visione doppia e la quarta operazione alla spalla destra, il centauro di Cervera è tornato in sella nel 2022 in occasione della tappa di Aragon. Pronti, via e subito problemi con un doppio incidente molto pericoloso. Nella scorsa annata ha chiuso con un solo secondo posto, senza mai dare l’impressione di poter vincere un Gran Premio, alle spalle anche del fratello minore di Valentino Rossi.

La sofferenza di Marc Marquez

Dopo una carriera da supereroe, Marc si è ritrovato all’improvviso a dover gestire fratture, infezioni, operazioni e continue riabilitazione. Il tonfo di Jerez de la Frontera ha cambiato la sua carriera. La sua vita, completamente, stravolta, passando dalla gloria all’inferno degli ospedali. La sfortuna non sembra ancora averlo abbandonato. Dopo anni ad inseguire una valida condizione fisica, sono sopraggiunti dei guai tecnici alla RV213V.

Il centauro di Cervera, nell’ultima fase dello scorso campionato, si è molto lamentato delle performance della Honda. Se sul piano meccanico i progressi possono essere stati repentini, la preparazione fisica dell’otto volte iridato è risultata lunga e faticosa. “Adesso sto bene”, ha affermato Marc, come riportato da AS, ma “sei mesi fa il ritiro era un’opzione importante“. Lo spagnolo ha pensato, seriamente, al ritiro. L’assenza di dolore ora rappresenta per lui un nuovo punto di partenza. Dove vive ora Marc Marquez? Rimarrete decisamente stupiti.

Marc vuole mettere da parte i brutti ricordi. “Li supererò quando lotterò per le vittorie ogni fine settimana. Ci sono vicino, molto vicino, ma non ancora. La moto attuale può vincere le gare, ma non lottare per il Mondiale”, ha sottolineato il centauro della Honda. La squadra sta facendo di tutto per consegnare nelle mani del #93 un bolide all’altezza del suo talento. MotoGP, Marquez nel mirino: Bradl mette ansia alla Honda.

Nonostante gli interventi alla spalla che gli sono stati fatti e tutti gli esercizi che Marc ha svolto per superare la lesione all’occhio, con un “colpo alla testa può tornare“. “È un infortunio che c’è – ha ammesso Marquez che continuerà a rischiare – non vedere il rischio può essere un pregio o un difetto“.