Ducati, Bulega esce allo scoperto: il suo obiettivo fa sognare i fan

L’Auditorium Aruba.it, inserito nella cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, ha fatto da teatro alla presentazione della nuova Ducati di Nicolò Bulega.

A Bergamo è stata messa in mostra la Ducati Panigale V2 sulla quale correrà l’ex rider dell’Academy VR46, Nicolò Bulega. Quest’ultimo è cresciuto a Taneto di Gattatico. L’emiliano, figlio del rider professionista Davide Bulega, ha cominciato con le minimoto. Dopo aver vinto la serie nazionale, Nicolò ha preso parte al campionato europeo MiniGP Junior 50.

Nel 2021 è diventato campione italiano PreGP 125, mentre nel 2013 ha conquistato il campionato di categoria PreGP 250. Nel 2014 Bulega ha partecipato al campionato spagnolo di velocità, categoria Moto3, chiudendo la stagione al sesto posto, oltre ad alcune corse del CIV Moto3. Nel 2015, in Spagna, celebrò tre terzi posti, tre secondi posti e una vittoria, laureandosi campione nell’ultima gara a Valencia. Nel 2015 come wild card esordì nel Motomondiale nello SKY Racing Team VR46.

Nel 2016 Bulega entrò, ufficialmente, nello SKY Racing Team VR46, con i teammate Andrea Migno, Romano Fenati e Lorenzo Dalla Porta. In Spagna ottenne la prima pole in Moto3, concludendo al secondo posto a Jerez de la Frontera. In Giappone concluse al terzo posto. Nella sua prima annata Nicolò chiuse con 129 punti e il settimo posto. Nelle stagioni successive non ottenne più podi e risultati di spicco. Il passaggio nel 2019 in Moto2, sempre nel team VR46, non ha innalzato il suo standard. Ottenne come miglior risultato un settimo posto in Repubblica Ceca, terminando la stagione al diciassettesimo posto con 48 punti.

Dopo altre due annate in Kalex al di sotto delle aspettative, Bulega è approdato nel campionato mondiale Supersport nel 2022, alla guida della Panigale V2 del team Aruba. La prima annata è stata positiva, essendo salito 8 volte sul podio. Nella Gara 2 del Gran Premio inaugurale d’Aragona l’emiliano ha riportato la Ducati sul podio delle Supersport dove mancava dal 2007. Ha chiuso lo scorso campionato al quarto posto.

Bulega protagonista della festa Ducati

L’unveiling della Panigale V2 è stato seguito dal direttore della nostra redazione, Antonio Russo. Nel Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro la casa di Borgo Panigale ha ospitato anche Alvaro Bautista e Michael Rinaldi che hanno posato per le foto di rito sulle rispettive Ducati Panigale V4R presentate qualche giorno fa a Madonna di Campiglio, insieme ai modelli GP23 di MotoGP.

Il Team Manager Aruba.it Racing WSSP Serafino Foti ha dichiarato: “Affrontiamo la seconda stagione di WorldSSP con grandi ambizioni e consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. Riponiamo grande fiducia nel talento di Nicolò e nelle potenzialità della Panigale V2. Siamo allo stesso tempo consapevoli del livello dei nostri concorrenti ma è una sfida che non ci spaventa, soprattutto perché conosciamo bene la professionalità e la dedizione del nostro team”. MotoGP, Shakedown day 3: Pirro e la Ducati al top, spaventa la Yamaha.

Nicolò Bulega è carichissimo in vista della prima gara. “Non vedo l’ora di essere in Australia. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione ed i test di Jerez e Portiamo hanno dimostrato che la direzione presa dalla squadra durante l’inverno sia stata quella giusta. Mi sono sentito subito a mio agio con la moto e credo che siano stati fatti piccoli ma importanti passi in avanti in termini di prestazione. L’obiettivo è quello di cominciare bene, fin dalle prove libere di Phillip Island per lottare sempre con i primi. Alla fine, poi vedremo cosa avremo raccolto con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo”, ha confessato il classe 1999. Vi lasciamo alle immagini del nuovo bolide della casa di Borgo Panigale.