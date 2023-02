Marquez fa un annuncio clamoroso: ecco cosa sta per presentare

E’ stato annunciato per questo mese un evento che riguarderà a Madrid Marc Marquez. E che sarà una grande occasione per scoprire qualcosa di più di lui.

I primi test a Sepang della MotoGP, riservati ai collaudatori, hanno mostrato tutte le case molto indaffarate nel provare nuovi pezzi e telai da presentare ai piloti ufficiali nel momento in cui saranno loro a scendere in pista. Diverse le novità viste in casa Ducati ma soprattutto in Yamaha, con Cal Crutchlow impegnato sempre con soluzioni aerodinamiche nuove per cercare il miglior compromesso tra velocità e manovrabilità della M1. Ma molto attive sono state anche Aprilia e KTM, che ogni volta che sono scese in pista hanno mostrato delle novità significative sulle proprie moto, segno che c’è tanto lavoro da fare, che le idee sono molte e c’è da capire quale possa essere la più redditizia.

La notizia però è una, ossia che tra le squadre più attive non c’è quella che in realtà dovrebbe esserlo, ossia la Honda. Dopo gli ultimi test a Valencia, Marc Marquez era stato chiaro: con questa moto non poteva lottare per la vittoria e per il campionato. Serviva lavorare molto a casa ma a quanto pare i tecnici giapponesi se la sono presa comoda. I tempi fatti registrare da Stefan Bradl non sono entusiasmanti, con il tedesco che ha fermato il cronometro a mezzo secondo da Crutchlow nella seconda giornata.

C’è da augurarsi che sia solo prudenza della Honda e che in realtà si svelerà tutto solo quando Marquez scenderà in pista. Ma il rischio di un nuovo flop è dietro l’angolo. Tanto che i bookmaker non credono molto nel campione spagnolo (o perlomeno nella sua combinazione con Honda), che comunque parte davanti all’accoppiata Quartararo-Yamaha.

Marquez, un evento incredibile a Madrid

Intanto però sale l’attesa per vedere di nuovo in sella l’iberico di Cervera, che potrebbe dare la scossa giusta alla Honda e indirizzare meglio lo sviluppo della moto. Per ora lo vediamo protagonista sui social di allenamenti sfiancanti e di test al braccio operato 4 volte dopo l’infortunio subìto nel 2020 davvero incredibili. In queste settimane lo abbiamo visto parecchio in tv, soprattutto in patria, dove ha raccontato la sua ultima tribolata stagione ma anche qualcosa del passato, oltre a piccole frivolezze che lo riguardano, a partire dai segreti della sua valigia quando è in giro con la MotoGP.

Ma per Marquez ci sarà un altro giorno in cui sarà protagonista, stavolta del piccolo schermo. Infatti domenica 19 febbraio lo spagnolo otto volte campione del mondo presenterà al pubblico il documentario ‘Marc Marquez: ALL IN’, che ripercorre i momenti chiave della sua carriera e, soprattutto, della sua ultima stagione, in cui ha preso decisioni fondamentali per il suo futuro nella classe regina e in generale per la sua carriera. Dopo la rottura con Emilio Alzamora, il maggiore dei Marquez si è immerso nel mondo della pubblicità e del marketing, dando una svolta al suo modo di promuoversi. Oltre a questo, da qualche mese lo stesso Marc si è trasferito a Madrid, e con lui le sue “imprese”. I cinque episodi di cui si compone il documentario ripercorreranno la traiettoria di Marc nell’ambito della stagione per lui più decisiva. La miniserie sarà disponibile su Prime Video a partire dal 20 febbraio e gratuitamente su Red Bull TV a partire dal 5 giugno.

Il luogo scelto per la presentazione è stata la rinnovata Plaza de España, accanto alla Gran Vía di Madrid. Gli appassionati per l’occasione potranno vedere tutti e cinque gli episodi della serie a lui dedicata, ma soprattutto incontrare il proprio campione, che farà la sua apparizione dal mattino per alcuni eventi extra.