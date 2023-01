Marquez, che sofferenza in allenamento: ecco cosa sta facendo

L’otto volte campione del mondo della Honda, Marc Marquez, sta dando tutto per tornare al massimo della forma. La sua preparazione è sfiancante.

Marc Marquez non è disposto ad accettare la quarta stagione di fila con scarsi risultati. Vuole lottare per il titolo mondiale, il nono della sua splendida carriera, e per farlo occorrerà una forma fisica top. Il divario tecnico tra la sua Honda e la Ducati è ampio. Il Cabroncito è consapevole che dovrà metterci del suo per fare la differenza in termini di vittorie e lotta mondiale.

Dopo tre stagioni avare di soddisfazioni, a causa delle continue operazioni alla spalla e conseguenti riabilitazioni, il centauro di Cervera ha intrapreso un nuovo percorso nello scorso giugno. Dopo aver preso parte all’appuntamento del Mugello, il #93 è salito su di un volo per gli Stati Uniti dove si è sottoposto alla quarta operazione all’omero. Nel 2023 non ha trovato più il medesimo feeling sulla moto e anche azioni elementari, come un lancio di guanti alla folla, veniva fatto con il braccio sinistro. Non essendo mancino si è intuito che qualcosa non quadrasse, nonostante i precedenti interventi.

Marc è tornato in sella alla sua RC213V, nella tappa di Aragon, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Dopo il ritiro di Valentino Rossi, i fari della MotoGP sono tutti puntati sull’otto volte campione del mondo. Nonostante una nuova generazione di fenomeni, nessuno ancora ha fatto parlare di sé come il catalano. Questione di talento, ma anche di carattere. Marc è un catalizzatore, incarnando lo stile dei vecchi rider. Un po’ polemico, ma anche “personaggio sopra le righe”. Oggi tutti piloti sembrano sin troppo tranquilli, molto sereni, a prescindere da tutto, e anche troppo amici tra loro.

L’atmosfera che si è creata tra i centauri delle nuove gen è sin troppo parrocchiale. Beh Marc Marquez è un diavolo tra santi. Lo ha dimostrato nel corso della sua carriera, grazie a rivalità che ne hanno accresciuto la fama. Dopo i casi di diplopia e l’ennesima operazione all’omero, lo spagnolo ha ritrovato una condizione accettabile, sfiorando la vittoria a Phillip Island. Lo spagnolo, al 100%, non avrebbe perso il duello in Australia con Rins, ma si è accontentato del primo podio stagionale. Dopo tutte le sofferenze, il #93 ha celebrato il secondo posto come un trionfo.

I sacrifici di Marc Marquez

Gli ultimi anni sono stati un incubo, ma a togliere il sonno all’otto volte iridato ora sono le prestazioni della Honda. Il brand di Tokyo è scivolato all’ultimo posto della classifica costruttori nel ’22, alle spalle anche della Suzuki. Quest’ultima ha deciso di lasciare la MotoGP al termine della stagione. La casa giapponese è rimasta molto indietro sul piano tecnico, rispetto alla prima rivale italiana. Le migliorie introdotte dal gruppo di ingegneri, capitanati da Luigi Dall’Igna, non solo hanno reso la Ducati Desmosedici la moto da battere, ma hanno rivoluzionato l’intera MotoGP. I tecnici del marchio dall’ala dorata hanno provato a replicare, stravolgendo la RC213V nella speranza di renderla guidabile anche per gli altri centauri.

Al di là di un podio, all’esordio in Qatar, di Pol Espargaró, nessuno dei piloti della Honda si è trovato a suo agio nel 2022. Gli spagnoli Pol e Alex Marquez hanno cambiato aria. Marc, invece, si è ritrovato in classifica anche alle spalle del fratello minore di Valentino Rossi. Una beffa, ma i guai non sarebbero finiti. Dopo i test valenciani che hanno chiuso l’annata 2022, il centauro si è subito lamentato delle novità provate in piste. Il campione di Cervera era sempre stato l’unico in grado di spingere in alto la Honda, ma ha dichiarato che non potrà lottare per il titolo se non vi saranno soluzioni all’altezza dei rivali.

Tutto ciò che può fare, per ora, è allenarsi al massimo per farsi trovare pronto per i primi importantissimi test di Sepang. La Ducati ha già messo in mostra la GP23. La Yamaha, inoltre, è stata la prima a svelare la nuova M1. La Honda ha deciso di aspettare febbraio per la presentazione della moto 2023. Il prossimo campionato risulterà decisivo per una rinascita Honda o, al contrario, per un declino totale.

Il passaggio futuro di Marc Marquez, in un altro team, non è più utopia. Il suo contratto scadrà al termine del 2024, quando avrà 31 anni. Il prossimo rischia è di essere l’anno verità per il #93. Sui social l’otto volte iridato ha pubblicato foto e video che lo ritraggono in allenamento. I controlli medici, oltretutto, hanno dato esiti positivi. Presso il centro ad alte prestazioni per atleti che la Red Bull ha in Austria, nella cittadina di Thalgau, il campione ha svelato tutti i dettagli della sua preparazione.

Sul suo canale YouTube l’otto volte iridato ha messo in mostra il suo lato “Stronger”. Osservando il video in basso in cui Marc spiega i vari passaggi ed esercizi, comprenderete tutta la forza d’animo del giovane. La differenza tra le due braccia è evidente. Quello destro è martoriato dalle numerose operazioni. Il catalano ha rilasciato una dichiarazione d’intenti: “Sono pronto per il 2023”. Starà alla Honda dargli la miglior moto possibile per lottare per podi e vittorie in ogni fine settimana, come accadeva sino al tragico tonfo di Jerez de la Frontera del 2020.