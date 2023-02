F1, la Williams svela la nuova FW45: ecco le forme della nuova vettura

La Williams FW45 è l’arma con cui esordirà in F1 Logan Sargeant, che affiancherà Alexander Albon. Ecco com’è la vettura che cerca il riscatto.



Al mondiale di F1 targato 2023 manca sempre meno, ed oggi è stato il momento della presentazione della Williams, la terza dopo Haas e Red Bull a togliere i veli alla nuova creatura. A dire il vero, queste ultime due hanno soltanto mostrato la livrea, visto che l’auto era praticamente quella dello scorso anno, deludendo e non poco le aspettative dei fan.

La Williams è un team storico, che ha fatto davvero il bello ed il cattivo tempo in questo sport, ma che ora sta affrontando una fase di declino iniziata già da parecchi anni. La squadra è in mano al fondo di investimenti Dorilton Capital da poche stagioni, ma i risultati non si sono visti.

Pochi mesi fa è stato licenziato il team principal Jost Capito, che non ha prodotto alcun miglioramento, ed il team di Grove è stato affidato a James Vowles, braccio destro di Toto Wolff alla Mercedes e che ora guiderà questa compagine verso il tentativo di risalita dopo un periodo terribile.

Al volante debutterà l’americano Logan Sargeant, che verrà affiancato al già rodato Alexander Albon, il quale ha messo in mostra delle cose molto positive al rientro in F1 dopo un anno di assenza. La Williams si è finalmente liberata di Nicholas Latifi, ma va detto che con il suo addio sono andati perduti anche diversi sponsor, che avrebbero fatto molto comodo ad un team che è in una crisi economica non da poco.

L’ultima vittoria della squadra fondata da Sir Frank, scomparso ormai da un anno e mezzo, risale al Gran Premio di Spagna del 2012, quando Pastor Maldonado riuscì ad avere ragione della Ferrari di Fernando Alonso grazie ad un’ottima strategia. L’ultimo periodo di competitivià di questa compagine è legata all’inizio dell’era power unit, quando arrivò la collaborazione con la Mercedes per la fornitura dei motori.

Nel 2014 maturò un terzo posto nel mondiale costruttori dietro al team di Brackley ed alla Red Bull, con diversi podi ottenuti da Valtteri Bottas e Felipe Massa. Il brasiliano regalò alla squadra britannica l’ultima pole position proprio in quell’anno, piazzando il miglior tempo in qualifica al Gran Premio d’Austria, davanti al compagno di squadra.

Il terzo posto è stato ribadito nel 2015, dietro a Mercedes e Ferrari, ma già dall’anno seguente le cose iniziarono a peggiorare di nuovo. Il 2017 è l’anno dell’ultimo podio, strappato da Lance Stroll con una rocambolesca terza piazza a Baku. Da lì in poi il declino è stato enorme, ed è culminato con l’ultima posizione in classifica costruttori maturata nel 2018, 2019, nel 2020 ed anche lo scorso anno. Nel 2020, pensate, il team di Grove non ottenne neanche un punto.

F1, ecco la Williams FW45 di Albon e Sargeant

La Williams ha svelato al mondo le prime immagini della FW45, la seconda monoposto ad effetto suolo dell’era moderna di uno dei team con più storia dell’intera F1. Sotto la guida di James Vowles, c’è tanta voglia di fare bene, con Alexander Albon e Logan Sargeant che si presentano come una coppia giovane e competitiva.

Quest’ultimo riporta un pilota agli Stati Uniti, cosa che non accadeva dal 2015 con Alexander Rossi, che guidò per la Marussia, ma con risultati purtroppo deludenti a causa di una vettura tutt’altro che performante. Sargeant è un giovane interessante, anche se non è quel fenomeno che arriva in F1 con la certezza di poter stupire subito tutti, mentre Albon dovrà confermarsi a buoni livelli.

La nuova FW45 si contraddistingue, prima di tutto, per via del nuovo sponsor Gulf Oil, che ha lasciato la McLaren per unirsi al team di Grove. Si tratta di un marchio storico, che ha sempre fatto parte del mondo delle corse, visti soprattutto i legami con le Porsche 917 e le Ford GT40 alla 24 ore di Le Mans degli anni Sessanta e Settanta.

Tuttavia, dando un’occhiata più approfondita alla monoposto, si nota che le sue forme, come accaduto anche per Red Bull ed Haas, sono praticamente quelle dello scorso anno. La FW45 vera e propria, dunque, la dovremmo vedere soltanto nei test in Bahrain, anche se in questi giorni è previsto uno shakedown a Silverstone, dove girerà anche la RB19 che dovrà difendere i titoli mondiali.

Il Circus ed i team hanno ormai imboccato una strada chiara, ovvero quella di non rivelare le proprie carte nei giorni di presentazione. Si tratta di una deriva preoccupante, che lascia tutto in mano agli sponsor per quello che riguarda tali eventi, una volta attesissimi e che ora lasciano il tempo che trovano.