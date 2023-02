Assicurazione temporanea: c’è una cosa che dovete sapere

L’assicurazione temporanea di auto e moto potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione, offrendo la possibilità di una copertura per un solo giorno sino ad arrivare a un trimestre o semestre.

In un panorama di crisi economica senza precedenti storici per il nostro Paese, perché non assicurare la vostra auto o moto solo per un periodo limitato? L’assicurazione a tempo è una particolare forma di accordo, proposta solo da alcuni gruppi assicurativi. La stipola temporanea è adatta a chi magari usa uno specifico mezzo nel weekend o solo per un dato periodo dell’anno. Vediamoci chiaro.

Per molti l’assicurazione è diventata un salasso difficile da tollerare. Per chi non fa un uso abituale della vettura, nonostante il proliferare di molte offerte, le polizze rappresentano un grosso scoglio per il mantenimento del mezzo. Purtroppo in Italia moltissimi veicoli circolano con assicurazioni false, proprio per ovviare al problema della spesa. Per affrontare l’intero esborso del premio annuale o semestrale una regolare assicurazione temporanea potrebbe essere una soluzione straordinaria.

L’aspetto positivo del sistema potrebbe essere rappresentato dalla temporaneità, che farebbe scendere l’importo da pagare in modo sensibile rispetto a quello che occorre sborsare alla classica scadenza annuale. A differenza della normale RC, le compagnie offrono la possibilità di stabilire una precisa scadenza nel momento in cui verrà sottoscritto il contratto. Inoltre, tagliando la copertura sulle specifiche esigenze del singolo, sarà necessario fissare il momento esatto di validità, allo scopo poi di effettuare il pagamento del relativo premio.

Di base, con la vostra polizza annuale, alcune compagnie già permettono di sospendere, temporaneamente, la copertura assicurativa. In linea di principio un guidatore che decide di adottare una sospensione ha nel proprio garage più veicoli. Chi possiede una sola automobile è raro, salvo casi eccezionali, che potrebbe fare a meno di un mezzo. La temporaneità vale per lo più per chi guida una seconda vettura o una moto in un preciso lasso di tempo prestabilito.

I dettagli dell’assicurazione temporanea

Una assicurazione a tempo offre le medesime garanzie di quelle classiche. Quindi l’assicurato potrà avere tutti i benefici nel tempo deciso. Nella maggior parte dei casi, però, non vengono stabiliti i risarcimenti per i danni all’automobile e alla moto, oltre che quelli derivanti dalle lesioni fisiche patite oppure dai sinistri causati per colpa dell’assicurato. Vi raccomandiamo di prestare sempre la massima attenzione alle clausole del contratto che andrete a siglare.

Proprio come la classica RC annuale, anche quella a tempo può essere modellata sulle vostre esigenze. Di solito il risarcimento in caso di furto e incendio del mezzo rappresenta un extra. Se volete pagare una cifra superiore è possibile anche ricevere il soccorso stradale in caso di incidenti e guasti al veicolo, oltre che la Kasco parziale o integrale. Tutto è personalizzabile, tenendo conto anche dell’uso che farete del vostro mezzo. Ma si può anche pagare a rate?

Se il vostro desiderio è utilizzare la vostra bella auto o moto per qualche gita fuori porta, per 24 ore oppure un intero week-end, potrebbe essere la soluzione più adatta. La polizza temporanea vi consentirà di risparmiare una discreta somma. Alcune compagnie propongono anche assolvimenti vantaggiosi che durano un paio di settimane o un mese. I clienti, solitamente, chiedono assicurazioni di durata trimestrale o semestrale, nel periodo primaverile ed estivo. Molti preferiscono siglarle per viaggi all’estero, ma accertatevi prima che la copertura sia valida anche fuori dall’Italia.

Bisogna tenere a mente tutte le clausole e le possibili variabili, come la durata della polizza, i massimali, la chance di ottenere l’interruzione con un click online e tanti altri aspetti. Grandine sull’auto: quali coperture usare e come funzione l’assicurazione.

Le assicurazioni sono sempre complesse, quindi non siate pigri e leggete ogni riga del contratto che andrete a sottoscrivere. Per comprare la polizza giusta, occorre anche confrontarle con tante altre. Non è sempre semplice destreggiarvi nella miriade di opportunità al fine di soddisfare le vostre esigenze. Per la situazione di grave crisi che stiamo vivendo, anche il risparmio di qualche centinaio di euro può rappresentare una boccata d’ossigeno.

Il mondo delle due e quattro ruote è entrato in un tunnel senza luce, tra utopistici passaggi all’elettrico e spese generali sempre più alte. Le assicurazioni a tempo potrebbero essere un toccasana, ma non sempre rappresentano la soluzione migliore. Idealmente è una strategia che potrebbe garantire dei benefici ai possessori di una cabrio, inutilizzabile a basse temperature oppure il motociclista che, in città si sposta con altri mezzi, ma non ha alcuna voglia di rinunciare ad una bella gita fuori porta con il suo gioiellino, coccolato con amore nel box. Quindi per una valutazione finale, comparate i vari preventivi, senza lanciarvi sul primo contratto che sembrerebbe garantirvi il miglior rapporto qualità prezzo.