Meglio Marquez o Valentino Rossi? Questi dati non mentono

Il 17 febbraio 2023 Marc Marquez compirà 30 anni e un primo bilancio della sua carriera può essere tracciato, in contrapposizione all’ex rivale Valentino Rossi.

Gli appassionati autentici di MotoGP avrebbero voluto vederli uno contro l’altro a parità di mezzi e d’età. La sfida tra un giovanissimo Marc Marquez e uno stagionato Valentino Rossi ha creato più veleni che ricordi positivi. Il centauro della Honda è stato tra i protagonisti assoluti del testa a testa, nel 2015, tra Jorge Lorenzo e il Dottore.

I due ex centauri della Yamaha avrebbero meritato di scornarsi a vicenda nell’ultima fase del Mondiale, dopo un campionato di altissimo profilo. Tra i due litiganti, invece, si inserì un terzo incomodo che fu una spina nel fianco, esclusivamente, per il centauro di Tavullia. Dopo aver subito, a sua detta, uno sgarbo nella tappa di Assen, il rider catalano si aspettava delle scuse. Le battute finali del Gran Premio d’Olanda videro trionfare il #46, ma per Marquez l’atteggiamento dell’italiano non fu accettabile. Scaturirono polemiche ed illazioni, sciolte di recente dalla famiglia di Lorenzo che, senza mezzi termini, ha ammesso che il #93 avrebbe cercato di mettere i bastoni tra le ruote al nove volte iridato.

A Sepang la contesa tra i due toccò uno dei punti più bassi della storia del motociclismo. Il fallo di reazione di Valentino Rossi fece il giro del mondo, ma a cominciare fu lo spagnolo della Honda. La squalifica per l’atto conclusivo del Gran Premio obbligò il pesarese ad una disperata rimonta dal fondo dello schieramento. Marquez scortò Lorenzo al traguardo, non osando sorpassarlo. Una brutta pagina del Motomondiale, per Rossi, per Marquez, e per tutti coloro che beneficiarono di strategie e giochi sporchi. Per il Dottore fu l’ultima chance di conquistare il decimo titolo. Valentino Rossi torna in moto: ecco dove l’hanno pizzicato.

Marc Marquez, a distanza di anni, non ha ancora ammesso i suoi sbagli, anzi nel 2022 ha dichiarato che rifarebbe tutto. Dopo aver vinto 8 titoli iridati, la carriera dello spagnolo sembrava aver preso la più classica piega del recordman di tutti i tempi. Una buona dose di sfortuna, invece, lo ha relegato da 3 anni a continue operazioni e riabilitazioni. Nelle ultime tre stagioni il #93 non ha mai completato un intero campionato. Dopo il crash di Jerez de la Frontera, non ha corso il 2020. I problemi all’omero destro sono continuati anche nel 2021, ma si è aggiunta anche la diplopia di cui il campione aveva già sofferto ai tempi della Moto2. Inoltre, nel 2022, oltre ad una riacutizzazione della visione doppia, Marc si è dovuto rioperare alla spalla destra.

Marquez vs Valentino Rossi, numeri a confronto

Proprio come per Rossi il decimo mondiale è diventata una ossessione, lo stesso sta accadendo per il nono riconoscimento per Marquez. Il nono titolo per Rossi, classe 1979, è arrivato nel 2009, esattamente a 30 anni. Da allora la MotoGP è cambiata moltissimo, ma nonostante il contesto differente, un parallelismo non è una eresia. Il centauro di Cervera ha debuttato nel Motomondiale, nella stagione 2008, quando aveva appena compiuto 15 anni. Rossi ha esordito in 125 a 17 anni, ovvero nel 1996.

Una differenza non di poco conto. Oggi tutto ciò non sarebbe possibile perché è stata stabilita la maggiore età per prendere parte alla Moto3. Il centauro di Cervera, nel primo anno, ha vinto la prima gara a Brno e nel secondo è diventato campione del mondo, a 18 anni. Marquez ha impiegato 3 anni per vincere il suo primo Gran Premio, al Mugello, e nel 2010 si è laureato campione del mondo, a 17 anni, quindi un anno prima di Rossi. Lo spagnolo, in Moto2 ha vinto a 19 anni, mentre Valentino Rossi ha festeggiato con l’Aprilia nella classe di mezzo a 20 anni.

Il primo mondiale di MM93, in MotoGP, è arrivato a 20 anni, mentre Valentino Rossi è salito sul tetto del mondo a 22 anni. Il Cabroncito ha vinto al debutto in Honda in top class, mentre il campione italiano ha avuto bisogno di un anno di ambientamento in 500, prima di conquistare l’ultimo storico campionato sulle vecchie moto della classe regina. Marquez ha vinto subito 3 mondiali di fila (2012-2014), e dopo il passaggio a vuoto del 2015, ha ottenuto quattro riconoscimenti iridati di fila in MotoGP (2016-2019). Valentino Rossi, invece, dal 2001 al 2005 ha celebrato cinque mondiali consecutivi. Il primo a interrompere la sua egemonia fu Nicky Hayden su una Honda. Valentino Rossi oggi ha un nuovo obiettivo: i suoi fan sono in estasi,

Va ricordato che Marc ha sempre e solo vinto sulla moto di Tokyo, mentre il Dottore ha cambiato 3 team in MotoGP e ha vinto mondiali sia con la Yamaha che con la Honda. Il centauro di Tavullia non si è mai aggiudicato un mondiale con meno di 300 punti, Marquez è andato sotto un paio di volte, di poco, nel 2016 e nel 2017. Tutto ciò ha un significato importante anche in termini di competitor. Rimangono tra i migliori centauri della storia, ma hanno vissuto epoche differenti. Per ora i numeri sorridono a Rossi. Il 2023 per Marc sarà un anno verità, anche per il prosieguo della sua carriera in Honda.