Ferrari, spiato un modello senza eguali: sarà rivoluzione?

Una Ferrari con una soluzione tecnica davvero fuori dal comune è stata pizzicata per le strade. Ecco cosa la caratterizza nelle forme.

La Ferrari può brindare ad un 2022 davvero straordinario, chiuso con un utile netto di quasi un miliardo di euro, una cifra da record. Se ce ne fosse bisogno, questa è una testimonianza ulteriore del grande stato di forma della casa di Maranello, che continua a far registrare dei numeri da primato, in un momento terribile per il mercato dell’automotive.

Il Cavallino, come annunciato da Benedetto Vigna, vale a dire l’amministratore delegato, ha ben pensato di fare un bel regalo a tutti i suoi dipendenti, che corrisponde ad un premio di 13.500 euro per via dei risultati conseguiti. Si tratta di un gesto davvero molto bello della casa modenese, che per tutti i suoi uomini ha pensato ad un qualcosa che rendesse onore al loro strepitoso lavoro.

La Ferrari continua a rendere orgoglioso il nostro paese in tutto il mondo, e per il 2023 l’obiettivo è quello di migliorare ancora, puntando ad utili netto che arrivino oltre il miliardo di euro. Per quest’anno sono attesi tanti nuovi modelli che andranno a rimpolpare la gamma, ma nelle ultime ore, in rete, ha iniziato a girare un video che ha fatto discutere e non poco.

La protagonista è una 812 Competizione, modello evoluzione di quella che Carlos Sainz si è portato a casa pochi giorni fa, pubblicandone le foto sui social che hanno mandato in tilt il web. Nelle prossime righe, cercheremo di spiegarvi ciò che sta succedendo, visto che una soluzione del genere, forse, non si era mai vista.

Ferrari, una 812 con sei scarichi pizzicata in un test

Un vero e proprio mistero sta contraddistinguendo la Ferrari nelle ultime ore. Non stiamo parlando di una soluzione tecnica all’avanguardia che è relativa alla monoposto di F1, la quale verrà presentata a Maranello il prossimo 14 febbraio, tra una settimana esatta. Si tratta, infatti, di una 812 Competizione, apparsa in alcune foto spia con ben sei terminali di scarico al posteriore.

La vettura in questione, che aveva addosso la carrozzeria della 812 Superfast, ed ha tre terminali di scarico per ogni lato. La cosa è stata analizzata da diverse testate specializzate di automotive e di supercar, ed è interessante sottolineare quello che ha riportato “Carbuzz“, da sempre molto affidabile in questi termini.

Secondo gli esperti, per la Ferrari non ci sarebbe motivo di girare con un modello di questo tipo, anche perché la costruzione e lo sviluppo della 812 Competizione è già ad ottimo punto. Inoltre, la 812 Superfast, ovvero il modello base, sta per essere rimpiazzato con un nuovo arrivo, che andrà verosimilmente a montare ancora una volta il motore V12, forse al canto del cigno visti quelli che sono i piani futuri della casa di Maranello.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché a Maranello stanno testando un qualcosa di così particolare, su un modello che tra poco verrà anche messo da parte? Per il momento, non ci è dato saperlo, ma un’operazione del genera ha comunque portato bene al Cavallino, visto che un’attenzione mediatica che è già elevata per un’azienda del genere è addirittura aumentata.

Per quello che riguarda i modelli del futuro, come spesso sottolineato in questi ultimi tempi, la tabella di marcia è già chiara. Nel 2023 arriverà la SF90 Stradale Versione Speciale, già avvistata in tantissimi test su strada e che riprenderà tanti concetti visti sulle monoposto di F1, a cominciare dal sistema S-Duct come ben si capisce dalla presa d’aria presente sul cofano anteriore.

Assieme a lei, è attesa anche la versione Spider della Roma, l’elegantissima supercar presentata nel 2019 da John Elkann al Quirinale, alla presidenza di Sergio Mattarella. Inoltre, potrebbe arrivare anche una versione stradale della 499P, vale a dire l’Hypercar che disputerà il mondiale endurance e che riporterà il Cavallino a giocarsi la vittoria assoluta alla 24 ore di Le Mans.

Per quello che riguarda la supercar full electric, dovremmo aspettare sicuramente almeno sino al 2025, anche se gli studi su un modello che rispetti la mobilità sostenibile vanno avanti a gonfie vele. In questi giorni, la casa modenese ha depositato anche alcuni brevetti per adattare alle EV il sound dei V12 e dei V10, in modo che essi non vadano dispersi nel tempo.

Nel frattempo, abbiamo postato in basso il video della 812 dotata dei sei scarichi, tre per lato, nella parte posteriore. La curiosità legata a questo gioiello così particolare è davvero tantissima, ed il canale YouTube “Rons Rides” ha deciso di regalarci qualche immagine più approfondita. Ecco cosa ci aspetta nel futuro della casa del Cavallino.