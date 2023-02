Consumare meno carburante si può? Ecco qualche utile consiglio

Il costo del carburante sta crescendo sempre di più, ed è per questo che si stanno cercando di poterli contenere quanto più possibile.

Siamo nel bel mezzo di tempi davvero molto difficili, per questo motivo diventa fondamentale trovare degli escamotage perfetti per poter risparmiare quanto più possibile sul carburante, con alcuni trucchi che permettono di poter respirare e di dare fiato al proprio portafoglio.

Ci sono tantissimi metodi infatti per poter risparmiare quanto più carburante possibile, ma non dovete in alcun modo farvi ingannare dal prezzo che vedete esposto nei vari distributori.

In tante occasioni infatti fare un rifornimento in un distributore con un prezzo eccessivamente basso può sembrare un risparmio nell’immediato, ma in realtà nella maggior parte dei casi si tratta di carburante di scarso valore, dunque finirà molto presto e soprattutto danneggerà il vostro motore.

Un metodo invece sicuramente molto utile per poter tenere a mano i soldi è quello di effettuare il self-service, in questo caso sì che ci sarà un netto e sensibile risparmio piuttosto che farselo fare da un benzinaio, con lo stesso discorso che vale anche per l’autostrada.

Queste strade infatti sono sicuramente le più costose di tutta Italia, dunque cercate sempre di farlo all’interno dei vari paesi e al massimo nelle tangenziali.

Cercate anche di evitare di fare il pieno durante il weekend, perché questo è il periodo dove le varie pompe sanno perfettamente che ci sono molti più papabili clienti e dunque i prezzi vengono leggermente rialzati per poter approfittare della situazione.

Dovete inoltre essere sempre molto attenti a non cercare con insistenza i distributori più economici per forza, perché tante volte si va incontro a dei viaggi davvero eccessivi per poter fare rifornimento.

Oltre a queste caratteristiche è fondamentale non essere troppo aggressivi nella guida, infatti un metodo perfetto per poter risparmiare quanto più possibile è quello di cercare di usare il freno e l’acceleratore in maniera intelligente, senza inchiodare e senza sgasare inutilmente.

I trucchi per risparmiare sul carburante: la guida influisce

Ovviamente ci sono tantissimi modi per provare in qualche modo a contenere i costi del proprio carburante, con le decelerazioni in discesa che sono una grande manna per gli automobilisti.

Per tutte quelle automobili inoltre che sono dotata di cruise control il consiglio naturalmente è quello di poterlo usare quanto più possibile, perché mantenendo inalterata la velocità la macchina potrà avere un costo minore.

La tecnologia ormai dà tantissimi aiuti, infatti cercate sempre di controllare il navigatore prima di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio anche se conoscete la strada, perché quest’ultimo vi dà l’opportunità di poter evitare le strade più trafficate, dunque quelle che vi costringeranno a usare in continuazione freno e acceleratore.

Sappiamo benissimo come tantissime volte abbiate la voglia di poter correre con il vostro mezzo, ma essere attenti nel rispettare costantemente i limiti di velocità è un bellissimo metodo per poter evitare sprechi davvero inutili.

Naturalmente un modo fantastico per poter mantenere bassi costi è quello di mantenere sempre molto controllata la manutenzione della propria vettura, perché un’automobile in grado di avere i migliori prodotti al suo interno può essere sicuramente di grande aiuto.

Evitate poi di usare in maniera eccessiva il climatizzatore, sia in caso di riscaldamento che in caso di refrigerio, perché questo chiaramente comporta spreco di benzina e di carburante.

Sembra inoltre difficile da credere, ma un possibile aiuto per poter abbassare i costi è quello di poter parcheggiare all’ombra soprattutto durante le stagioni più calde, con una temperatura tiepida che permette di usare un minor quantitativo di energia.