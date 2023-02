SUV elettrici, su quale puntare? Ecco quali sono i più convenienti

I Suv elettrici sono tra le auto più apprezzate al mondo e qualcuna ha la forza di avere un’autonomia e una potenza davvero favolosa.

Le auto elettriche saranno sicuramente il futuro, con questi mezzi che dovranno essere utilizzati non soltanto per poter combattere la fine del petrolio, ma allo stesso tempo anche per abbattere le emissioni di CO2 e la nascita dei SUV con la batteria sono sicuramente tra i più richiesti sul mercato.

Fino a qualche anno fa infatti i Suv erano visti come i mezzi maggiormente inquinanti al mondo, con le loro emissioni che rischiavano davvero di compromettere il nostro pianeta, ma allo stesso tempo erano viste come le auto più sicure.

Per questo motivo le varie case automobilistiche hanno dovuto in qualche modo cercare un punto di incontro a questa complicata situazione allora ecco che sono stati creati i primi Suv elettrici.

Ci sono diverse marche che hanno saputo realizzare splendidi modelli di questa tipologia e una è sicuramente la marca rumena della Dacia Spring, una realtà che dà l’opportunità di poter percorrere fino a 360 km con un costo iniziale di 21 mila euro.

Naturalmente non poteva rimanere a guardare nemmeno un colosso assoluto come la Mercedes, con la casa di Stoccarda che ha avuto modo di poter realizzare una favolosa EQA, un suv elettrico capace di arrivare fino ai 430 km di autonomia, ma in questo caso il prezzo aumenta decisamente.

Per poter arrivare a questa straordinaria automobile infatti bisognerà spendere un totale di 51.150 euro, anche se si avrà l’opportunità di avere una vettura con ben 228 cavalli e in grado di tenere testa a qualsiasi automobile, come la mentalità Mercedes impone.

Ottimo traguardo realizzato anche dalla Volvo, con la C40 Recharge che dà l’opportunità alla casa scandinava di poter regalare ai suoi affezionati una vettura in grado di toccare i 100 km/h in soli 7,4 secondi e di avere un’autonomia di 436 km, anche se per acquistarla servirà una spesa di 56.810 euro.

Torniamo un attimo in Germania e passiamo alla BMW iX1, con la vettura proveniente da Monaco di Baviera che presenta addirittura un motore elettrico da 313 cavalli e con la possibilità di toccare i 100 km/h in 5,7 secondi per un prezzo complessivo di 57.000 euro e che può percorrere 440 km.

Ottime anche le prestazioni della Kia e-Niro, con il costo che in questo caso crolla in maniera sensibile rispetto ai colossi tedeschi, infatti con 42.700 euro si ha l’opportunità di avere un’automobile elettrica capace di poter percorrere fino a 455 km.

L’elettrico che convince tutti: l’autonomia cresce sempre di più tra i Suv

Andiamo avanti in questa particolare classifica per notare come a quota 470 km di autonomia troviamo una favolosa automobile come la Jaguar i-Pace, con i suoi 200 cavalli che ne danno modo di poter essere anche molto prestazionale e di poter essere acquistata per 82.500 euro.

Ottima anche la Kona Electric, con questa marca che diventa molto ambiziosa anche da un punto di vista del prezzo, con i soli 36.150 euro che le danno comunque l’opportunità di poter percorrere con una sola ricarica fino a 485 km.

Non sarà una macchina tedesca, ma la Skoda ormai è a tutti gli effetti all’interno del mondo Volkswagen e con la Eniaq iV ha saputo realizzare un vero e proprio gioiellino, dal costo iniziale di 44.500 euro è in grado di arrivare fino a 520 km con un solo rifornimento.

Stesso discorso dicasi anche per un’altra grande Volkswagen, ovvero la ID4 che però in questo caso parte da un costo decisamente superiore rispetto a quello della casa ceca, con i suoi 56.850 euro che non sono di certo pochi.

Rimane leggermente inferiore invece il costo complessivo della Audi Q4 40 e-Tron, con l’autonomia che si conferma ancora una volta sui 520 km, ma il suo prezzo di partenza è di 51.100 euro.

In questa particolare classifica chiaramente non poteva mancare la Tesla Model X una vettura che tra le elettriche è sicuramente la più potente in assoluto con i suoi 1020 cavalli e con l’opportunità di poter passare da 0 a 100 in soli 2,6 secondi, anche se l’autonomia si stanzia solamente a 560 km per un costo di 120.000 euro.

Il premio di Suv elettrico con maggior autonomia del mondo però va alla Ford Mustang Mach-E, con quest’ultima che riesce ad arrivare alla straordinaria autonoma di ben 610 km.

Si tratta di un 4 x 4 da 285 cavalli, con l’autonomia che sicuramente è il suo pezzo forte e con 84.800 euro può essere acquistata e di sicuro permette di fare un grande affare.