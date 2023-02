Mercedes GLE e GLE Coupé: tante novità di qualità

Aumentano sicurezza, tecnologia e capacità di traino. Motori tutti elettrificati per l’ultimo aggiornamento di Mercedes GLE

Versatili, adatte per le famiglie e il tempo libero, ma anche per i lunghi viaggi grazie alla loro abbondante capacità di carico, Mercedes GLE e Mercedes GLE Coupé sono tutto questo e non solo. Sono anche due vetture su cui viaggiare in totale sicurezza, grazie alla trazione 4MATIC di serie, che permette la massima tenuta anche nelle condizioni off road e con scarsa aderenza.

Le due best in class di casa Mercedes sono state sottoposte ad un sostanziale restyling che ha riguardato esterni, interni, tecnologia e dotazioni di serie rispetto alla generazione lanciata nel 2018.

Mercedes GLE: tutti motori elettrificati

Partiamo dalla gamma motori di Mercedes GLE e GLE Coupé che diventa interamente elettrificata, con un propulsore mild hybrid equipaggiato con sistema a 48 volt e generatore di avviamento integrato (ISG), e con i powertrain ibridi plug-in di quarta generazione.

In alcuni casi aumentano anche le potenze rispetto alle versioni precedenti, come ad esempio GLE 400 4MATIC che cresce di ben 30 kW.

Passo in avanti tecnologico a servizio della sicurezza

Mercedes GLE e GLE Coupé sono anche e sempre più un concentrato tecnologico all’avanguardia, con il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida che migliora sotto tanti punti di vista, introducendo supporti innovativi come l’Active Distance Assist DISTRONIC, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist.

Disponibile anche la telecamera a 360 gradi che aiuta il conducente nelle fasi di parcheggio, e l’inedito ‘cofano trasparente’ con il display centrale che durante le fasi di guida in fuoristrada proietta una visuale virtuale, sotto la parte anteriore del veicolo, facilitando notevolmente le manovre su terreni scoscesi.

Mercedes GLE: l’MBUX perfeziona le capacità di traino

Aumenta anche la capacità di traino di Mercedes GLE, con la trazione integrale e il rapporto di trasmissione specifico che permettono di trainare fino a 3,5 tonnellate. Il gancio di traino è completamente elettrico e si attiva tramite un semplice pulsante che permette di estrarre il collo sferico con la presa per l’impianto elettrico del rimorchio dalla parte inferiore della vettura

Un’ulteriore novità introdotta su Mercedes GLE e GLE Coupé è il Trailer route planner per il sistema di navigazione che consente di pianificare digitalmente e in modo piuttosto intuitivo percorsi adatti alla guida con un rimorchio e senza deviazioni o perdite di tempo.

Lo stesso sistema d’infotainment MBUX aggiunge un menu specifico Rimorchio tra le sue opzioni, con quest’ultimo che appare automaticamente non appena si collega un rimorchio all’automobile.

Mercedes GLE si conferma una volta di più l’erede diretta di Classe M, la vettura che nel 1997 ha di fatto inaugurato il segmento dei SUV premium e diventata negli anni a seguire un vero e proprio successo commerciale nel mercato internazionale.