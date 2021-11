Mercedes GLE, le ultime foto spia del modello rinnovato prima del debutto

Alcuni nuovi scatti spia mostrano il Mercedes GLE rinnovato nel corso di quelli che dovrebbero essere i test finali prima del debutto

Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo visto Mercedes testare il GLE rinnovato, anche se alcuni nuovi scatti spia mostrano il proseguimento dello sviluppo. Tuttavia, sebbene sia trascorso del tempo dall’ultimo avvistamento, indossa ancora un po’ di camuffamento che, però, non nasconde molto. Mercedes manterrà gli aggiornamenti del GLE relegati alla fascia anteriore e posteriore, anche se i clienti non dovrebbero aspettarsi nulla di rivoluzionario con questo modello aggiornato.

Il camuffamento anteriore copre l’intera parte anteriore, anche se i cambiamenti sono facili da individuare. Un paraurti anteriore ridisegnato, che abbiamo visto prima completamente esposto, si trova sotto una griglia dall’aspetto familiare. La fascia anteriore aggiornata ha un paio di fari più sottili e un nuovo design per le luci diurne. Stranamente, Mercedes sta anche coprendo il badge aziendale sul bordo anteriore del cofano – un nuovo pezzo di camuffamento che non c’era prima.

Una sbirciatina alla parte posteriore della GLE rivela una sottile striscia di camuffamento che copre le luci posteriori, che dovrebbero ricevere un nuovo design di illuminazione. Non c’è altro camuffamento, quindi non crediamo che Mercedes apporterà modifiche significative alla parte posteriore. L’approccio sottile dell’azienda probabilmente si mostrerà all’interno del veicolo in cui l’azienda potrebbe dare a questo GLE rinnovato un volante aggiornato e l’ultimo software di infotainment di MBUX dell’azienda.

Il GLE aggiornato avrà un nuovo volto ma al suo interno troviamo la familiare sfilza di powertrain, compreso le varianti AMG V8-powered. Mercedes potrebbe modificarli per creare più potenza o aumentare la loro efficienza, ma non aspettatevi nulla di sconvolgente. Anche la GLE Coupé sta subendo una riprogettazione, con foto spia che mostrano l’auto con lo stesso camuffamento della GLE tradizionale. Si pensava che il suo debutto fosse previsto prima della fine dell’anno ma al momento non c’è nessuna notizia da parte di Mercedes.

