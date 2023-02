Quanto fattura la Exor? Tutto sulla holding alle spalle di FIAT

La Exor è una holding finanziaria olandese presieduta da John Elkann. Oggi vi parleremo dei suoi introiti e del suo fatturato annuo.

Avete mai sentito parlare di Exor? Se siete tifosi della Juventus o conoscete il mondo Fiat, sicuramente saprete di ciò di cui vi stiamo parlando. Si tratta di una holding finanziaria olandese, di cui John Elkann, attuale presidente anche della Ferrari, è il presidente.

Questa holding è proprietaria del gruppo Stellantis, di cui fanno parte, tra le altre, le nostre Fiat, Alfa Romeo e Lancia, del gruppo industriale Iveco, della Ferrari stessa, della Juventus, del settimanale The Economist ed anche del gruppo editoriale GEDI, che a sua volta gestisce alcuni tra i quotidiani tra i più importanti del nostro paese, ovvero La Repubblica, La Stampa di Torino ed il Secolo XIX, oltre che diverse radio ed altri giornali locali minori.

Arrivati a questo punto, per chi non lo avesse saputo, avrete capito che Exor è un vero e proprio impero, che ha una storia lunghissima e che venne fondata nel 1927 come Istituto Finanziario Industriale, come vedremo poi in seguito. La nascita è datata 27 luglio di quell’anno, ed ormai siamo vicinissimi al Centenario, distante soltanto quattro anni e mezzo.

Nel 1968 avvenne la quotazione alla Borsa di Milano, e da quel momento in poi è stata una continua crescita, fino alla nuova denominazione avvenuta nel 2009. Da qualche mese, questa holding è invece quotata alla Borsa di Amsterdam, dopo aver abbandonato l’indice FTSE MIB della Borsa di Milano.

Un colosso di questo tipo, come potrete immaginare, viaggia su dei fatturati stratosferici, che di anno in anno sono sempre in crescita. I tifosi della Ferrari, ed anche quelli della Juventus, non la vedono di buonissimo occhio considerando le deludenti vicende sportive degli ultimi anni, che hanno portato due leggende italiane a soffrire e non poco nei loro ambiti, motorsportivi e calcistici.

Nelle prossime righe, vi parleremo dei ricavi annuali di questa società, che sotto il controllo di Elkann ha ampliato gli investimenti nel corso dell’ultimo decennio, trasformandolo in un impero che ha ben pochi precedenti nella storia della famiglia Agnelli. Ecco gli ultimi dati ufficiali relativi al fatturato annuo di questa holding.

Exor, ecco l’ammontare del suo fatturato annuo

La Exor ha un fatturato annuo di circa 33 miliardi di euro se si prende in considerazione il 2021, ultima annata di cui sono stati ufficializzati i dati. Dovete sapere che questa holding finanziaria olandese non è poi così recente, almeno a livello di origini, visto che la sua fondazione avvenne nel 1927 come Istituto Finanziario Industriale.

Il nome Exor è poi stato adottato soltanto nel 2009, prendendo il nome di una società francese che fu acquistata dalla famiglia Agnelli 17 anni prima, nel lontano 1992. Sino al settembre del 2022, ovvero, fino a pochissimi mesi fa, era quotata alla Borsa di Milano, nell’indice FTSE MIB.

Da quel momento in poi, la sua quotazione è stata spostata alla Borsa di Amsterdam, e sappiate che questa holding è un gruppo davvero enorme, proprietaria di tantissimi sottogruppi che a loro volta hanno dei fatturati da miliardi di dollari. John Elkann e compagni, di certo, non se la passano affatto male.