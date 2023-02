Dwayne Johnson “The Rock”, terribile incidente: immagini agghiaccianti

L’attore Dwayne Johnson, meglio noto come The Rock, ha parlato dell’incidente di sua madre. Ecco cosa ha detto il gigante.

Una brutta avventura ha coinvolto il grande Dwayne Johnson, che il grande pubblico conosce meglio come The Rock vista la sua strepitosa possenza fisica. Nella serata di mercoledì, a Los Angeles, sua madre è stata vittima di un brutto incidente stradale, e le notizie a riguardo sono arrivate a scaglioni, apparendo molto confuse nelle prime ore.

Inizialmente, infatti, sembrava che fosse proprio l’attore ad essere stato coinvolto nel crash, ma poi è stato lui stesso a chiarire che si trattasse di sua madre, con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. La donna, Ata Johnson, era al volante di una Cadillac Escalade, una vettura molto in voga negli Stati Uniti d’America, e per cause ancora da accertare, è finita fuori strada.

La madre di The Rock ha comunque avuto salva la vita, grazie a quello che l’attore ha definito un miracolo. Come potrete vedere più avanti, la sua Cadillac ha riportato gravi danni soprattutto sul lato destro, quello del passeggero, e forse è questo uno dei motivi per cui è riuscita a cavarsela.

The Rock, la madre Ata salva dopo un brutto incidente

The Rock ha postato la foto della Cadillac Escalade di colore rosso danneggiata dopo un incidente stradale sui suoi profili social, affermando: “Gli angeli della misericordia hanno vegliato su mia madre, che è stata coinvolta in un incidente stradale. Questa donna è sopravvissuta al cancro ai polmoni, ad un matrimonio difficile, alla collisione frontale con un guidatore ubriaco in modi miracolosi, che rendono reali gli angeli ed i miracoli“.

Come dicevamo in precedenza, l’auto ha riportato danni molto importanti, e dall’esterno si intravedono anche gli airbag esplosi nell’abitacolo, che per fortuna non hanno causato danni enormi alla donna 74enne. Suo padre è morto qualche anno fa, e così Dwayne Johnson ha voluto ricordare a tutti l’importanza dei genitori, visto che gliene è rimasto solo uno e stava rischiando di perdere anche quello.

Le sue parole sono commoventi: “Mi è rimasto un solo genitore, quindi, se hai ancora la mamma ed il papà assicurati di abbracciarli sempre forte, perché non sai quando riceverai quella chiamata alle tre del mattino che non vorremmo mai ricevere“. L’attore ha anche ringraziato la polizia di Los Angeles per l’assistenza ed il pronto intervento, assicurando che sua madre se la caverà e che sarà rivalutata nelle sue condizioni in queste ore, ma al momento è fuori pericolo a meno di gravi problematiche che appaiono scongiurate.

La carriera di The Rock lo ha visto essere protagonista di tanti film eccezionali, che gli hanno fatto guadagnare l’affetto e la stima dei fan. Quando accadono questi episodi, ci rendiamo conto che siamo davvero tutti uguali, esseri umani che rischiano la vita ogni giorno, anche nelle azioni quotidiane più banali. L’attore ed ex wrestler, ora, passerà sicuramente molto tempo assieme a sua madre, e noi non possiamo far altro che augurarle una pronta guarigione dopo un’avventura che nessuno vorrebbe vivere.