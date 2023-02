Auto, così la rovini: ecco le abitudini da abbandonare assolutamente

La vostra auto va trattata con cura per evitare che subisca dei danni improvvisi. Ecco alcune abitudini che dovete cercare di eliminare.

Le auto sono dei sistemi molto complessi, che vanno trattati con cura per evitare che si usurino o, peggio che mai, si rompano del tutto. Al giorno d’oggi, l’acquisto di una vettura ha raggiunto dei prezzi davvero proibitivi per la gran parte dei cittadini, ed oltre a questo c’è anche un altro grande problema, che riguarda i tempi di attesa per la consegna.

Acquistare un prodotto nuovo equivale a dover attendere quasi un anno per la consegna, vista la crisi dei microchip e le tante problematiche che si stanno verificando in questi ultimi mesi, anche a causa della guerra tra Russia ed Ucraina. Per questo, è importante che chiunque sia in possesso di un’auto tendi a trattarla con i guanti bianchi, ricordandosi di quanto sia importante nella vita di tutti noi questo mezzo a quattro ruote. Molti di voi non conoscono alcune peculiarità di questi veicoli, che sono molto più fragili di quanto possiate pensare quando vi mette al volante girando la chiave e partendo per il vostro viaggio.

Per danneggiare un’automobile basta veramente poco, ed in un momento come questo è fondamentale cercare di gestirla al meglio in attesa che arrivino tempi migliori per un’eventuale sostituzione. Nelle prossime righe, vi daremo alcuni consigli per evitare di rovinare la vostra vettura, visto che ci sono alcune abitudini che possono apparire innocue che invece, alla lunga, diverranno fatali.

Auto, ecco alcuni consigli per evitare che si rovini

La vostra auto va trattata con cura, perché esistono alcune abitudini che noi consideriamo innocue, ma che alla lunga possono causare dei gravissimi danni e portare il veicolo anche alla rottura definitiva. Ecco qualche consiglio utile per evitare di ritrovarvi invischiati in problemi molto spiacevoli.

Guidare sempre con il serbatoio vuoto: Che problemi potrebbe causare guidare la vostra vettura con un quantitativo di carburante sempre molto basso? La riisposta è molto semplice: nel fondo del serbatoio si possono depositare importanti quantità di sporcizia, soprattutto nel caso di auto più vecchie. Quando si fa benzina, la pompa riesce ad assorbirlo e quindi riduce questa problematica, ma a volte capita che se si fa poco carburante si può creare un intasamento. Per questo motivo, è importante cercare di girare sempre con una buona quantità di benzina, gasolio o altro a bordo; Guidare tenendo sempre la frizione premuta: Questa tendenza capita spesso nei soggetti che stanno prendendo la patente o che sono comunque alle prime armi durante la guida. Per evitare che l’auto si spenga, si procede spesso con la frizione premuta, e questa è una cosa che rischia poi diventare abituale anche quando si inizia ad avere il perfetto controllo del mezzo. La struttura della frizione è pensata per una pressione immediata del nostro piede, che dopo uno, massimo due secondi, va staccato dal pedale. Il cuscinetto di spinta rischia di usurarsi, costringendovi, dopo qualche tempo, a cambiare tutta la struttura; Fare attenzione alle spie che si accendono e cercare di far controllare il veicolo: Sul nostro cruscotto è presente una grande quantità di spie, le quali si accendono quando c’è qualcosa che non va sulla vettura. Buona abitudine è quella di far controllare la macchina se questi allarmi si accendono di continuo, soprattutto quelli relativi all’olio motore, che può portare anche alla rottura del propulsore se non controllato; Non accelerare troppo a bassi regimi e con la marcia alta inserita: Altra abitudine assolutamente sconsigliata e che alla lunga distrugge il motore. Per fortuna, sulle macchine moderne con cambio automatico è quasi impossibile fare una cosa del genere, ma in passato è accaduto diverse volte che un comportamento simile avesse portato alla fusione del blocco motore; Accelerare ed aumentare le prestazioni solo quando olio ed acqua hanno raggiunto le corrette temperature di utilizzo: Quando saliamo in macchina tendiamo ad accenderla ed a partire nell’immediato, e questa è un’abitudine che non causa grandi problemi. Tuttavia, è bene sapere che le prestazioni vanno aumentate solo quando la temperatura dell’olio e dell’acqua hanno raggiunto il livello ottimale, altrimenti si rischia di causare gravi danni alla meccanica ed al motore.

La nostra speranza è quella di avervi fornito dei buoni consigli, che risultino utili nella gestione della vostra macchina. A volte basta davvero poco per evitare visite spiacevoli dal meccanico, che oltre che delle grandi perdite di tempo a volte sono molto poco economiche. La vostra macchina è una sorta di tesoro, ed è per questo che va trattata come tale, con poche e semplici accortezze.